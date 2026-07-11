Рособрнадзор сверит задания ЕГЭ по русскому со школьными учебниками

Владимир Путин поручил проверить задания ЕГЭ и ВПР по русскому языку и литературе на соответствие школьным учебникам. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по поддержке русского языка опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, Рособрнадзор должен проанализировать, насколько содержание контрольных измерительных материалов для Всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе соответствует единой государственной линейке учебников. Эта линейка была создана по предыдущему поручению президента от 30 декабря 2024 года. По итогам проверки ведомство приведет задания экзаменов в полное соответствие с содержанием учебников. Ответственным назначен глава Рособрнадзора Анзор Музаев, первый доклад должен быть представлен до 1 марта 2028 года.

Кроме того, президент поручил правительству подготовить проекты указов об установлении Дня детской книги и о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российское Пушкинское общество». Также среди поручений — включение дисциплины «Русский язык как государственный» в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, разработка мер поддержки русского жестового языка, проведение чтецких программ в школах с участием государственных театров, а также анализ законодательства об обязательном использовании русского языка в рекламе и информации для потребителей.

Напомним, в Новосибирской области выпускники и педагоги жаловались на сложные и неоднозначные задания на ЕГЭ по русскому языку, которые порой называют «гробовыми», а также на ошибки в экзаменационных материалах. Рособрнадзор отреагировал на жалобы по поводу ошибок в тестах по русскому языку и потенциальную неточность формулировки задания ЕГЭ по литературе.

Ранее редакция сообщала, что в сентябре новосибирские школьники получат новые учебники по обществознанию.