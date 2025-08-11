Рособрнадзор объявил предостережение новосибирскому институту

Рособрнадзор вынес предостережение Новосибирскому институту повышения квалификации и переподготовки работников образования (НИПКиПРО). Проверка в этом образовательном учреждении проводилась с 7 по 22 июля 2025 года. Infopro54 изучил материалы Единого реестра проверок.

Согласно официальным данным, в ходе мониторинга НИПКиПРО был выявлен целый ряд нарушений лицензионных требований. В частности, установлено, что у института отсутствуют разработанные и утвержденные организацией основные профессиональные образовательные программы высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре). На официальном сайте образовательной организации отсутствуют рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, а также оценочные и методические материалы. Еще одним нарушением, обнаруженным в ходе июльской проверки, стало отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий, помещений и оборудования санитарным правилам. Рособрнадзор направил запрос в Роспотребнадзор, который подтвердил, что у института нет необходимого заключения. Также выявлены недостатки в работе официального сайта института. Например, подраздел «Структура и органы управления образовательной организацией» не содержит полной информации о структурных подразделениях и органах управления.

В общей сложности в итоговом документе, составленном по итогам контрольно-надзорных мероприятий, указано семь выявленных нарушений. Рособрнадзор указал Новосибирскому институту повышения квалификации и переподготовки работников образования на необходимость устранить все нарушения и принять меры по соблюдению обязательных требований законодательства в сфере образования.

Ранее редакция сообщала о том, предостережения от Рособрнадзора получили два ведущих новосибирских вуза НГУ и СибГУТИ, потому что они не предоставили оператору федерального реестра сведения об образовательных документах.