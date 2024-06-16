Машина провалилась под асфальт в новосибирском Академгородке

Асфальт провалился под припаркованным автомобилем в Новосибирске. Фото с иномаркой опубликовано в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».
Инцидент произошел на парковке у дома №21 на улице Российская.
На данный момент место оградили сигнальной лентой.
Напомним, на прошлой неделе ограничение движения введено в районе пересечения улиц Добролюбова и Большевистской, в районе бывшей «Снежной мили» (сейчас там возводится комплекс Freedom). Причина — образовавшийся провал в асфальте.
В мае огромный провал образовался на улице Сакко и Ванцетти. Как сообщала мэрия, грунт обрушился из-за проведения работ над канализацией.
Ранее редакция сообщала, что прокуратура выявила более 400 нарушений при строительстве дорог и благоустройстве в Новосибирске.
Источник фото телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»
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