Машина провалилась под асфальт в новосибирском Академгородке

Асфальт провалился под припаркованным автомобилем в Новосибирске. Фото с иномаркой опубликовано в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

Инцидент произошел на парковке у дома №21 на улице Российская.

На данный момент место оградили сигнальной лентой.

Напомним, на прошлой неделе ограничение движения введено в районе пересечения улиц Добролюбова и Большевистской, в районе бывшей «Снежной мили» (сейчас там возводится комплекс Freedom). Причина — образовавшийся провал в асфальте.

В мае огромный провал образовался на улице Сакко и Ванцетти. Как сообщала мэрия, грунт обрушился из-за проведения работ над канализацией.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура выявила более 400 нарушений при строительстве дорог и благоустройстве в Новосибирске.