В 2026 году новосибирский зоопарк введет в строй новые павильоны

По словам главы города Максима Кудрявцева, развитие этой уникальной территории является приоритетной задачей для администрации. Зоопарк встречает предъюбилейный год с позитивными результатами и амбициозными планами, включая возведение новых вольерных комплексов и пополнение новыми видами животных.

Кудрявцев выразил благодарность сотрудникам за проделанную работу, отметив, что зоопарк является любимым местом отдыха горожан и популярной достопримечательностью для гостей города. В прошлом году его посетили более чем полтора миллиона человек. К 80-летнему юбилею уже ведется подготовка, включая расширение парковочных зон и установку дополнительных терминалов самообслуживания. Вскоре появятся новые корпуса «Азии» и «Африки», а также начнется строительство объекта «Северный полюс».

Ежегодно мэрия выделяет субсидии на развитие зоопарка, в 2026 году на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей. Директор МУП «Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило» Андрей Шило подтвердил, что завершится строительство комплекса «Азия», а также начнется первая очередь зоны «Африка» с вольерами для карликовых бегемотов и новым комплексом для белых медведей. Последний будет включать большую арктическую зону с различными северными животными, где будут собраны и речные выдры, и полярные совы, полярные волки, лисицы, песцы, а действующий вольер для белых медведей будет реконструирован под моржей, как и планировал основатель зоопарка Ростислав Шило.

Новосибирский зоопарк, основанный в 1949 году, входит в число крупнейших в мире. На площади 65,1 гектара обитает 815 видов животных, что составляет более 11 тысяч особей. Коллекция постоянно пополняется, в прошлом году были приобретены новые виды, в том числе пантеровая черепаха, большеухая лисица, гривистый баран, голый землекоп, малайский медведь, серебристый лангур и другие. Особо отмечается успешное получение потомства от золотистых кошек и пальмовых циветт – первого случая в российских зоопарках.

Для прибывших японских макак построен новый комплекс с горячими источниками, имитирующими их естественную среду. Также запланировано строительство объекта «Северный полюс». Для удобства посетителей установлено новое оборудование для парковки и терминалы самообслуживания.

Мэр подчеркнул социальную значимость зоопарка, поскольку более 400 тысяч человек из общего числа посетителей в прошлом году воспользовались бесплатным входом. Это различные льготные категории граждан, включая инвалидов, детей и участников СВО. Зоопарк активно участвует в социальных проектах: проводит занятия по зоо- и иппотерапии для детей с ОВЗ и организует тематические мероприятия. Максим Кудрявцев заверил, что развитие этого значимого городского объекта будет продолжаться.