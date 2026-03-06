Поиск здесь...
В 2026 году новосибирский зоопарк введет в строй новые павильоны

Сдача комплекса павильонов «Азия» запланирована на конец августа 2026 года, к 79-й годовщине его основания

По словам главы города Максима Кудрявцева, развитие этой уникальной территории является приоритетной задачей для администрации. Зоопарк встречает предъюбилейный год с позитивными результатами и амбициозными планами, включая возведение новых вольерных комплексов и пополнение новыми видами животных.

Кудрявцев выразил благодарность сотрудникам за проделанную работу, отметив, что зоопарк является любимым местом отдыха горожан и популярной достопримечательностью для гостей города. В прошлом году его посетили более чем полтора миллиона человек. К 80-летнему юбилею уже ведется подготовка, включая расширение парковочных зон и установку дополнительных терминалов самообслуживания. Вскоре появятся новые корпуса «Азии» и «Африки», а также начнется строительство объекта «Северный полюс».

Ежегодно мэрия выделяет субсидии на развитие зоопарка, в 2026 году на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей. Директор МУП «Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило» Андрей Шило подтвердил, что завершится строительство комплекса «Азия», а также начнется первая очередь зоны «Африка» с вольерами для карликовых бегемотов и новым комплексом для белых медведей. Последний будет включать большую арктическую зону с различными северными животными, где будут собраны и речные выдры, и полярные совы, полярные волки, лисицы, песцы, а действующий вольер для белых медведей будет реконструирован под моржей, как и планировал основатель зоопарка Ростислав Шило.

Новосибирский зоопарк, основанный в 1949 году, входит в число крупнейших в мире. На площади 65,1 гектара обитает 815 видов животных, что составляет более 11 тысяч особей. Коллекция постоянно пополняется, в прошлом году были приобретены новые виды, в том числе пантеровая черепаха, большеухая лисица, гривистый баран, голый землекоп, малайский медведь, серебристый лангур и другие. Особо отмечается успешное получение потомства от золотистых кошек и пальмовых циветт – первого случая в российских зоопарках.

новые павильоны

Для прибывших японских макак построен новый комплекс с горячими источниками, имитирующими их естественную среду. Также запланировано строительство объекта «Северный полюс». Для удобства посетителей установлено новое оборудование для парковки и терминалы самообслуживания.

Мэр подчеркнул социальную значимость зоопарка, поскольку более 400 тысяч человек из общего числа посетителей в прошлом году воспользовались бесплатным входом. Это различные льготные категории граждан, включая инвалидов, детей и участников СВО. Зоопарк активно участвует в социальных проектах: проводит занятия по зоо- и иппотерапии для детей с ОВЗ и организует тематические мероприятия. Максим Кудрявцев заверил, что развитие этого значимого городского объекта будет продолжаться.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Деньги не дадут: новосибирцам перекроют возможность получения наличных в банках
Мобильная связь в самом научном районе Новосибирска стала лучше

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

В рамках Московского экономического форума на сессии «Сибирский рывок» планируется обсудить смену модели развития страны. Модератор сессии, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов пояснил, почему Сибирь может стать новым плацдармом для экономического роста России.

— В стране стремительно сужается окно возможностей для преодоления всех наших крайне негативных тенденций, начиная с многодесятилетней деиндустриализации страны, снижения уровня развития производительных сил и дальше — вопросами культуры, демографии и так далее.

Читать полностью

Губернатор наградил многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть»

В преддверии 8 марта, Международного женского дня, глава Новосибирской области Андрей Травников совместно с председателем Заксобрания региона Андреем Шимкивым отметили заслуги 15 жительниц области, воспитывающих пятерых и более детей, вручив им высокую награду.

Губернатор подчеркнул, что эта награда присуждается не просто матерям большого количества детей, а тем, кто сумел создать крепкие, гармоничные и благополучные ячейки общества. Он назвал её, в некотором смысле, семейной, поскольку сегодняшнее событие – это праздник для всех членов семьи, но отметил, что именно женщина, мать, является источником всего доброго, правильного и сильного в доме. Андрей Травников выразил признательность за материнский подвиг и пример, демонстрирующий истинную ценность семейных уз. Он пожелал здоровья всем присутствующим, успехов детям в учебе и труде, а главное – сохранения семейных ценностей, чтобы они, в свою очередь, смогли построить такие же прочные и надежные семьи.

Читать полностью

Почти все население Новосибирской области охвачено услугой по обращению с ТКО

На отраслевом совещании министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области обсуждались вопросы совершенствования инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В мероприятии под председательством губернатора Андрея Травникова принял участие министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров. Заместитель министра Игорь Михайлов представил губернатору доклад о развитии системы обращения с ТКО.

С 2019 года в области ведется реформа, направленная на создание современной, прозрачной и эффективной отрасли обращения с отходами, что способствует улучшению экологической обстановки. Была разработана и ежегодно обновляется единая электронная модель территориальной схемы обращения с отходами. В регионе действует единственный оператор по обращению с ТКО, деятельность которого контролируется региональным правительством. В рамках реформы построены два новых полигона (в Карасукском и Северном районах), восемь площадок накопления отходов, закуплено более шесть тысяч контейнеров и ликвидировано 39 несанкционированных свалок.

Читать полностью

Национальная технологическая олимпиада: новосибирские школьники одержали первые победы в финале

Финал XI сезона Всероссийской олимпиады по технологиям проходит с февраля по апрель. Соревнования развернулись на базе передовых вузов и корпораций в различных уголках России. Из Новосибирской области 422 учащегося прошли в заключительный этап по 34 направлениям, и уже есть первые триумфаторы из региона. Мероприятие реализуется в рамках государственного проекта «Молодёжь и дети».

Мария Жафярова, министр образования Новосибирской области, отметила, что по итогам прошлогодних состязаний Новосибирская область заняла лидирующую позицию среди всех регионов по числу победителей и призёров. А по числу вовлечённых участников удерживали первенство два года подряд.

Читать полностью

Новосибирцы задолжали по транспортному налогу более миллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года недоимка по налогам в бюджет Новосибирской области снова перевалила за 7 млрд рублей и составила 1,88% от общего объема доходов бюджета. По данному показателю регион практически вернулся к результатам 2022 года, когда недоимка была 7,2 млрд, а ее доля в доходах 2,23%.

Более четверти недоимки (26.4% или 1.87 млрд) ожидаемо приходится на налог на прибыль организаций. Ранее глава Минфина Виталий Голубенко отмечал, что за два года Новосибирская область недобрала по налогу на прибыль 42 млрд рублей.

Читать полностью

Штрафы за нарушение правил благоустройства в Новосибирске хотят повысить в 30 раз

Автор: Юлия Данилова

На февральском заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска депутаты поддержали предложение об ужесточении штрафных санкций для хозяйствующих субъектов, которые не выполняют требования правил благоустройства.

— Сейчас максимальный штраф для юрлиц — 10 тысяч, да и то процедура занимает длительное время (в лучшем случае два-три месяца). Сейчас предлагается поднять штрафы до 300 тысяч и штрафовать станет проще — процедура будет напоминать получение штрафов ГИБДД, — сообщил Ерлан Байжанов.

Читать полностью
Бизнес Недвижимость

«Брусника» становится стилеобразующим застройщиком Новосибирска

Общество

Двух новосибирцев освободили из плена ВСУ накануне 8 Марта

Авто

Трасса под Новосибирском закрыта из-за бурана

Бизнес Общество

В туалет и обратно: новосибирские работодатели перестали верить в кадровый голод

Финансы

Более трех миллиардов рублей выделят на возведение цветочных комплексов в Сибири

Общество Спорт

Новосибирский сноубордист представит Россию на Паралимпиаде 2026 года

Общество

В Госдуме предложили ввести минимальный размер почасовой оплаты труда

Телекоммуникации

Мобильная связь в самом научном районе Новосибирска стала лучше

Власть

В 2026 году новосибирский зоопарк введет в строй новые павильоны

Бизнес Общество Финансы

Деньги не дадут: новосибирцам перекроют возможность получения наличных в банках

Бизнес

Реклама без кликов, но с большими данными: как измерить влияние маркетинга на продажи

Общество

В Новосибирске среди детей растет спрос на косметику из-за тренда в соцсетях

Бизнес

Контроль за трудоустройством самозанятых ужесточат в Новосибирске

Общество Туризм

Новосибирские турагенты застряли в Дубае

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Бизнес Технологии

С помощью СКИФа в Новосибирске разработают новые сплавы для костных имплантов

Бизнес

Белорусская говядина не прошла проверку Россельхознадзора

Право&Порядок

За «откуп души и тела» жительница Новосибирска заплатила более 10 млн рублей

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

