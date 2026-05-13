Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

«Ночь музеев» пройдет в Новосибирском зоопарке

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Билеты можно будет купить только в кассе, поэтому не исключены очереди

16 мая Новосибирский зоопарк станет одной из площадок традиционной всероссийской акции «Ночь музеев» (14+). Это ежегодное культурное событие, во время которого музеи и другие культурные учреждения открывают свои двери для посетителей в вечернее и ночное время. Акция направлена на популяризацию культурного наследия и привлечение внимания к работе музеев и других учреждений культуры.

Мероприятие в Новосибирском зоопарке будет проходить с вечера до полуночи. В программе — шоу-программа, интерактивные экскурсии по территории зоопарка и заключительное выступление артистов.

Новосибирцам рекомендуют надеть удобную обувь для комфортного передвижения по территории и взять с собой тёплую непромокаемую одежду, так как не исключена вероятность дождя. Для полноценного участия в мероприятии организаторы советуют прибыть к его началу, чтобы не отставать от экскурсионной группы.

Стоит отметить, что билеты на «Ночь музеев» можно будет приобрести только в кассе зоопарка. То есть стоит приготовиться к очередям. Стоимость прохода составит 1500 рублей с человека. Для сравнения, обычное посещение зоопарка обойдется в 700 рублей.

Примечательно, что прошлогоднее проведение «Ночи музеев» сопровождалось инцидентом в океанариуме, где более ста посетителей столкнулись с двухчасовой очередью. В результате им вернули деньги и попросили покинуть заведение. Организаторы нынешнего мероприятия призывают посетителей внимательно отнестись к рекомендациям и прибыть вовремя для полноценного участия в программе.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский зоопарк отправил животных в Индию.

Источник фото: Infopro54 / автор: Юлия Данилова

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Ночь музеев зоопарк

524
0
0
Предыдущая статья
Разрешение на создание цеха для покраски дронов-невидимок продлили в Новосибирске
Следующая статья
«Нужно хотя бы сохранить поголовье»: новосибирские аграрии просят кардинально изменить меры поддержки животноводства

Резкий всплеск жалоб: за неделю клещи укусили почти 1200 новосибирцев

Автор: Артем Рязанов

За 19-ю неделю 2026 года в медицинские учреждения Новосибирской области поступило 1191 обращение, связанное с присасыванием клещей. С начала сезона общее количество таких обращений достигло 2142.

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в следующих районах: Искитимский район, Новосибирский район, Бердск, Мошковский район.

Читать полностью

В Новосибирске заметили массовое уменьшение плиток шоколада до 75 граммов

Автор: Мария Гарифуллина

Жители Новосибирска заметили очередное уменьшение плиток шоколада. Этот процесс начался несколько лет назад. Сначала привычные 100-граммовые плитки стали замещать 90-граммовыми, затем — 80-граммовыми. И вот теперь новый этап шоколадной шринкфляции.

В настоящее время в России не существует законодательно закрепленного единого стандарта веса для шоколадной плитки. Производители вправе самостоятельно определять массу своей продукции, что привело к появлению на рынке плиток самого разного веса. Исторически сложилось так, что стандартной считалась упаковка в 100 граммов, и долгое время этот вес был наиболее распространенным ориентиром для покупателей. И пока от него не отвыкли.

Читать полностью

Увлечение гаджетами грозит новосибирцам «цифровой деменцией»

К 30 годам каждый пятый любитель посидеть в телефоне рискует заработать «цифровую деменцию» и болезни сердца, констатирует доцент кафедры информационных систем и цифрового образования Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ступина.

— Среднестатистический россиянин проводит в телефоне от 4 до 6 часов в день — и это, не считая работы за компьютером. Мы давно привыкли к тому, что гаджеты «съедают» время. Но новые исследования нейробиологов и кардиологов доказывают: экранное время — это не просто пустая трата часов, это прямое повреждение организма. Точно так же, как курение или гиподинамия, — отмечает эксперт.

Читать полностью

Вирусолог Нетесов оценил угрозу хантавируса для Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В мировых новостях активно обсуждается вспышка хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. По информации, поступающей из открытых источников, на судне зафиксированы летальные случаи, ещё несколько человек заразились опасной инфекцией. Особую тревогу у властей Калифорнии вызывают более двадцати пассажиров, которые покинули борт на берегу и до сих пор не вышли на связь. Эта ситуация породила волну беспокойства по всему миру, однако новосибирские эксперты призывают не преувеличивать угрозу.

Академик РАН, вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов назвал панику вокруг завоза южноамериканского штамма хантавируса (типа Андес) беспочвенной.

Читать полностью

Сдавать на права новосибирские автомобилисты будут по-новому

Автор: Артем Рязанов

С сегодняшнего дня вступили в силу обновленные правила сдачи экзаменов на водительские права. Изменились сроки их проведения.

Количество попыток пройти практический экзамен в условиях города (вождение) теперь не ограничено, однако между пересдачами установлены строгие временные рамки. После трех неудачных попыток последующие сдачи будут возможны только через шесть месяцев.

Читать полностью

Четверть вакансий медсестер в Сибири заявлено в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области опубликовано 800 вакансий для медицинских сестер, что составляет 26% от общего числа предложений в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе портала hh.ru.

За Новосибирской областью следуют Красноярский край (17%), а также Омская область и Алтайский край (по 13% каждый). В Иркутской области открыто 11% вакансий для медсестер, в Томской и Кемеровской областях — по 9%. В республиках Хакасия, Алтай и Тыва количество таких вакансий составляет менее 1%.

Читать полностью
Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Резкий всплеск жалоб: за неделю клещи укусили почти 1200 новосибирцев

Власть

«Нужно хотя бы сохранить поголовье»: новосибирские аграрии просят кардинально изменить меры поддержки животноводства

Общество

«Ночь музеев» пройдет в Новосибирском зоопарке

Бизнес Промышленность

Разрешение на создание цеха для покраски дронов-невидимок продлили в Новосибирске

Общество

В Новосибирске заметили массовое уменьшение плиток шоколада до 75 граммов

Бизнес ПроБизнес

Верховный суд России прокомментировал нюансы налогообложения имущества компаний

Общество Технологии

Увлечение гаджетами грозит новосибирцам «цифровой деменцией»

Власть

Новый глава новосибирского Минсельхоза рассказал, как изменит работу ведомства

Финансы

Сбережения влияют на психологическое состояние опрошенных россиян

Общество

Вирусолог Нетесов оценил угрозу хантавируса для Новосибирска

Авто Общество

Сдавать на права новосибирские автомобилисты будут по-новому

Общество

Четверть вакансий медсестер в Сибири заявлено в Новосибирске

Общество

В Минусинске построят новую тюрьму почти за три миллиарда рублей

Власть

Максим Кудрявцев поручил продолжить наведение порядка на городских парковках

Власть Общество

Все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно

Общество

На дне Новосибирского водохранилища найдена асфальтовая плита 19 века

Бизнес

Налоговая добилась банкротства новосибирской сети «Кузина»

Общество

Заявления на новую семейную выплату начнут принимать в Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Бизнес Прямым текстом

Денис Артемов: Договор жизненного цикла усугубит проблему с качеством новостроек Новосибирска

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности