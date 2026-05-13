«Ночь музеев» пройдет в Новосибирском зоопарке

16 мая Новосибирский зоопарк станет одной из площадок традиционной всероссийской акции «Ночь музеев» (14+). Это ежегодное культурное событие, во время которого музеи и другие культурные учреждения открывают свои двери для посетителей в вечернее и ночное время. Акция направлена на популяризацию культурного наследия и привлечение внимания к работе музеев и других учреждений культуры.

Мероприятие в Новосибирском зоопарке будет проходить с вечера до полуночи. В программе — шоу-программа, интерактивные экскурсии по территории зоопарка и заключительное выступление артистов.

Новосибирцам рекомендуют надеть удобную обувь для комфортного передвижения по территории и взять с собой тёплую непромокаемую одежду, так как не исключена вероятность дождя. Для полноценного участия в мероприятии организаторы советуют прибыть к его началу, чтобы не отставать от экскурсионной группы.

Стоит отметить, что билеты на «Ночь музеев» можно будет приобрести только в кассе зоопарка. То есть стоит приготовиться к очередям. Стоимость прохода составит 1500 рублей с человека. Для сравнения, обычное посещение зоопарка обойдется в 700 рублей.

Примечательно, что прошлогоднее проведение «Ночи музеев» сопровождалось инцидентом в океанариуме, где более ста посетителей столкнулись с двухчасовой очередью. В результате им вернули деньги и попросили покинуть заведение. Организаторы нынешнего мероприятия призывают посетителей внимательно отнестись к рекомендациям и прибыть вовремя для полноценного участия в программе.

