Рекламодателям

В Новосибирский зоопарк привезли японских макак

  • 01/10/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирский зоопарк привезли японских макак
Для них создан отдельный павильон

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило пополнился японскими макаками, или «снежными обезьянами». Самец прибыл из Санкт-Петербурга, а самка — из Калининградского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

— Животные успешно прошли этап знакомства и демонстрируют гармоничное взаимодействие. Их отношения соответствуют естественной социальной структуре вида: самец занимает доминирующее положение, что типично для японских макак, — отметили в зоопарке.

Японские макаки славятся тем, что используют горячие источники для обогрева зимой.

В вольерном комплексе «Азия» для этих «снежных обезьян» создали отдельный павильон. У них есть доступ к отапливаемому бассейну под открытым небом. Условия содержания максимально приближены к природным, уточняется в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что яблоко с «начинкой» из стекла подбросили животным в Новосибирском зоопарке.

Источник фото: Infopro54 / автор: Юлия Данилова

1 760

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : зоопарк животные


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
За 30 лет VIP-club стал профессиональным экспертным сообществом
1/10/25 18:00
Бизнес
Спрос на ЗОЖ простимулировал рост фитнес-индустрии в Новосибирске
1/10/25 17:40
Бизнес Общество
Юристы в Новосибирске рассмотрели дела о продаже земли в лесном фонде и нацпарке
1/10/25 17:00
Бизнес Общество Право&Порядок
В Госдуме предложили перенести время начала уроков в школах России
1/10/25 16:00
Власть Образование Общество
В Новосибирский зоопарк привезли японских макак
1/10/25 15:00
Общество
Семь стихийных свалок обязали ликвидировать на Проточной в Новосибирске
1/10/25 14:00
Общество
Андрей Травников продлил действие повышенной региональной выплаты контрактникам
1/10/25 13:15
Власть
В новосибирской многоэтажке два месяца скапливаются канализационные стоки
1/10/25 13:09
Общество Энергетика&ЖКХ
Стали известны новые подробности дела по хищению средств из нацпроекта в НСО
1/10/25 12:30
Власть Политика Право&Порядок
В Госдуме предложили расширить льготы по утильсбору
1/10/25 12:00
Общество
Позывной «Вуду»: нигерийский музыкант из Новосибирска отправился на СВО
1/10/25 11:30
Город Общество
В Новосибирске ожидается рост заболеваемости ОРВИ
1/10/25 11:16
Медицина Общество
Новосибирцы переходят на более рациональные покупки в магазинах
1/10/25 10:00
Бизнес Власть Рынки
Как найти партнеров и абитуриентов на «Учебной Сибири-2025»
1/10/25 9:35
Бизнес Образование
Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины
1/10/25 9:00
Бизнес Власть Экономика
Студенческий театр Новосибирска поместил роман Салтыкова-Щедрина в новый контекст
30/09/25 19:00
Культура Общество
Квартиры рядом с парком и ипотека без надбавок — обзор проекта «Астон. Шесть звезд»
30/09/25 18:20
Недвижимость
Сирены зазвучат в Новосибирске и по всей России 1 октября
30/09/25 18:00
Общество
В Новосибирске откроют еще два съезда на развязке четвертого моста
30/09/25 17:15
Бизнес Город
«Крипта условно анонимна»: новосибирским бизнесменам рассказали о трансграничных сделках с криптовалютой
30/09/25 17:05
Бизнес Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Новости компаний
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»
29/09/25 9:10
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером III Регионального слета школьных лесничеств
26/09/25 10:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять