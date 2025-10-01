В Новосибирский зоопарк привезли японских макак

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило пополнился японскими макаками, или «снежными обезьянами». Самец прибыл из Санкт-Петербурга, а самка — из Калининградского зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
— Животные успешно прошли этап знакомства и демонстрируют гармоничное взаимодействие. Их отношения соответствуют естественной социальной структуре вида: самец занимает доминирующее положение, что типично для японских макак, — отметили в зоопарке.
Японские макаки славятся тем, что используют горячие источники для обогрева зимой.
В вольерном комплексе «Азия» для этих «снежных обезьян» создали отдельный павильон. У них есть доступ к отапливаемому бассейну под открытым небом. Условия содержания максимально приближены к природным, уточняется в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что яблоко с «начинкой» из стекла подбросили животным в Новосибирском зоопарке.
Источник фото: Infopro54 / автор: Юлия Данилова
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru