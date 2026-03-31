Новосибирский зоопарк отправил животных в Индию

Автор: Артем Рязанов

В путешествие отправились песцы, канадские волки, тайры, ржаво-рыжие кошки, хори, глухари и тетерева

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило отправил животных в Индию. Получателем стала организация «Greens» — Зоологический центр реабилитации и спасения животных, находящийся в городе Динхата, штат Западная Бенгалия.

В рамках этой акции в Индию отправились песцы, канадские волки, тайры, ржаво-рыжие кошки, хори, глухари и тетерева, которые родились в зоопарке.
Сотрудничество с индийскими учеными началось в прошлом году, когда Зоологический центр «Greens» присоединился к ЕАРАЗА.

— На конференции ассоциации представители центра выступили с презентацией о своей работе. У этого центра большая территория, просторные вольеры, крупный штат персонала и хорошая ветеринарная клиника. В коллекции Центра представлены многие виды. В прошлом году мы впервые отправили туда животных. Сейчас состоялась вторая отправка, — рассказала заведующая отделом международного сотрудничества Новосибирского зоопарка Татьяна Певнева.

Новосибирский зоопарк и индийский зоологический центр намерены не только обмениваться животными, но и совместно реализовывать программы профессионального развития сотрудников.

Ранее редакция сообщала о том, что белые медведи Герда и Кай из зоопарка Новосибирска снова стали родителями.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Ростислав Нетисов

«Время платить за концессию приближается»: консультанта для контроля за четвертым мостом снова ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Правительство Новосибирской области снова объявило тендер по выбору подрядчика на оказание комплексных консультационных услуг по сопровождению концессионного соглашения в отношении строительства и эксплуатации на платной основе мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской. Стартовая цена контракта составляет 59 млн рублей.

Стоит отметить, что это уже третьи торги на предоставление консультационных услуг. Первые прошли в 2023 году. За услуги подрядчика регион тогда предлагал 82 млн рублей. В тендере приняли участие две компании, победила ООО «Холсинка групп», согласившаяся выполнить работы за 79,8 млн рублей.

Более 37 тысяч новосибирцев числятся безработными

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области зарегистрировано 1,35 млн человек занятых в различных отраслях экономики региона. Официально безработными числятся 37,3 тысячи человек (2,7%). Речь идет о жителях региона в возрасте от 15 лет и старше, уточняет Новосибирскстат.

— В соответствии с методологией Международной Организации труда, к безработным относятся те, кто в рассматриваемый период не имел работы (доходного занятия); занимался поиском работы в течение последних четырех недель, используя при этом любые способы; был готов приступить к работе в течение обследуемой недели, — уточнили в ведомстве.

Мессенджер MAX сегодня сбоит по всей России

Автор: Юлия Данилова

Судя данным портала Сбой.рф, количество жалоб на сбои в работе мессенджера MAX начало расти в 9 часов по Москве. Пик пришелся на 9.45 утра — 364 жалобы. К 10.45 количество сообщений сократилось, но потом вновь появились небольшие всплески. На момент написания статьи за сутки на сервис поступило 1559 жалоб. Для сравнения, днем ранее — 401.

Больше всего сообщения пришло из Москвы — 39%. Новосибирская область на 6 месте — 4%. Ранее регион поднимался на 4 место (6% жалоб).

Сезон аренды самокатов открылся в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

На улицах Новосибирска снова появились самокаты. Первой сезон открыла компания «МТС Юрент». Ее техника появилась не только в центральной части города, но и на левом берегу.

Напомним, в прошлом году первым свой флот в город вывел сервис Whoosh («Вуш»). Сезон стартовал 28 марта. Компания дольше всех предоставляла в аренду электросамокаты, — до 8 ноября. «Юрент» завершил сезон 10 октября, сразу после первого серьезного снегопада. Яндекс Go прекратил работу 21 октября.

С 1 апреля новосибирцам проиндексируют пенсии

Автор: Артем Рязанов

С 1 апреля в Новосибирской области Отделение Социального фонда России проведёт проактивную индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 6,8%. Размер индексации был определён на основе темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год. Это повышение затронет 83,5 тысячи жителей региона.

Социальные пенсии предназначены для граждан с инвалидностью, не имеющих трудового стажа, включая детей с инвалидностью, а также для тех, кто потерял кормильца или не заработал право на страховую пенсию из-за недостатка стажа или пенсионных коэффициентов. Сумма пенсии варьируется в зависимости от категории получателя. Например, после индексации пенсии детей с инвалидностью составят 27 141 рубль, что на 1,7 тысячи рублей больше. Размер прибавки для каждого получателя будет индивидуальным и зависеть от его текущей пенсии. В среднем социальные пенсии вырастут на 1,1 тысячи рублей. В Новосибирской области выплаты социальных пенсий осуществляются с учетом районного коэффициента.

«У нас все почищено»: Группа «ВИС» опровергает угрозу подтопления в Новосибирске из-за четвертого моста

Автор: Юлия Данилова

Система водоотведения четвертого моста в Новосибирске выполнена в соответствии с проектом и функционирует в штатном режиме. Ливневая канализация прочищена и промыта, заключён договор с подрядной организацией по оперативному предоставлению машины с насосом в случае возникновения засоров.  Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС».

— Группа «ВИС» в зоне своей ответственности как эксплуатанта моста вывезла весь снег в районе правобережной развязки. Угрозы подтоплений из-за объектов концессионного соглашения нет, — подчеркнули в компании.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

