Новосибирский зоопарк отправил животных в Индию

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило отправил животных в Индию. Получателем стала организация «Greens» — Зоологический центр реабилитации и спасения животных, находящийся в городе Динхата, штат Западная Бенгалия.

В рамках этой акции в Индию отправились песцы, канадские волки, тайры, ржаво-рыжие кошки, хори, глухари и тетерева, которые родились в зоопарке.

Сотрудничество с индийскими учеными началось в прошлом году, когда Зоологический центр «Greens» присоединился к ЕАРАЗА.

— На конференции ассоциации представители центра выступили с презентацией о своей работе. У этого центра большая территория, просторные вольеры, крупный штат персонала и хорошая ветеринарная клиника. В коллекции Центра представлены многие виды. В прошлом году мы впервые отправили туда животных. Сейчас состоялась вторая отправка, — рассказала заведующая отделом международного сотрудничества Новосибирского зоопарка Татьяна Певнева.

Новосибирский зоопарк и индийский зоологический центр намерены не только обмениваться животными, но и совместно реализовывать программы профессионального развития сотрудников.

