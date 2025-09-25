В Новосибирском зоопарке опасаются активизации мошенников

Новосибирский зоопарк предупредил о возможных мошеннических схемах, связанных со сбором средств на ликвидацию последствий пожара.

— Будьте бдительны! В сети могут появляться фальшивые сайты и аккаунты, имитирующие нашу организацию. Помните: единственный надежный способ поддержать зоопарк — через официальный сайт, — говорится в сообщении Telegram-канала Новосибирского зоопарка.

Напомним, вечером 23 сентября в Новосибирском зоопарке вспыхнул пожар. В огне погибли черно-пестрая корова, шотландский бык, две ламы и альпака. Сотрудники зоопарка успели эвакуировать 24 животных. Два вольера полностью сгорели. Прокуратура предполагает, что причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

Директор зоопарка Андрей Шило сообщил журналистам, что после трагедии люди из разных уголков страны и даже из-за границы выразили готовность помочь.

— Все необходимые финансовые средства для восстановления будут выделены незамедлительно, — рассказал глава Новосибирска Максим Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что жителям Новосибирска звонят мошенники, представляясь курьерами СДЭК.