Энергетики завершили замену теплосетей в центре Новосибирска

«Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК, входит в группу компаний СГК) завершила работы по техническому перевооружению теплосети в центре Новосибирска.

Энергетики заменили участок протяженностью 279 м в однотрубном исчислении и диаметром 700 мм. Старый трубопровод был проложен еще в 1965 году.

— От этой трассы зависит надежность и качество теплоснабжения 27 многоквартирных домов, школы, детского сада и нескольких административных зданий. Кроме того, магистраль обеспечивает резервное теплоснабжение для большей части Заельцовского района, — пояснили в пресс-службе НТСК.

Сейчас подрядчик заканчивает работы по благоустройству территории и наводит порядок на участке.

Напомним, в этом сезоне «Новосибирская теплосетевая компания» ведет замену теплосетей на 42 участках. На большей части работы близки к завершению. Всего на 2025 год компания запланировала переложить 55 км теплосетей.