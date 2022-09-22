МВД сообщило о фейке относительно мобилизационных мероприятий на постах ГИБДД

Информация, что на постах ГИБДД будут проводиться мобилизационные мероприятия, не соответствует действительности, рассказали на канале «МВД Медиа» в Telegram.

В публикации сообщалось, что силами автоинспекции будут задерживать легковые автомобили, за рулем которых находятся представители мужского пола, чтобы проверять у них документы, а потом направлять их к представителям военных комиссариатов. Уточнялось, что на внутригородских дорогах будут дежурить мобильные группы.

— МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан указаний ГУОБДД МВД России является фейковым, содержащиеся в этом «документе» сведения — ложными, — говорится в сообщении.

СМИ и пользователей Интернета призывают не утрачивать бдительность и пользоваться информацией только из официальных источников.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что повестку о мобилизации гражданин должен получить лично в руки.