После 17-летнего перерыва между Новосибирском и Юргой снова запустили электричку

С 29 марта возобновляется прямое пригородное железнодорожное сообщение между Новосибирской и Кемеровской областями. Электропоезд, который ранее следовал до станции Болотная, продлён до станции Юрга-1.

Поезд №6422 будет отправляться с Новосибирска-Главного в 19:44 и прибывать на станцию Юрга-1 в 22:40. В обратном направлении рейс №6421 будет отправляться из Юрги в 5:19 и прибудет в Новосибирск в 8:15. Время в пути составит около трёх часов. Стоимость билета — от 254 до 270 рублей. В поезде сохранятся все региональные скидки и льготы для пассажиров.

При этом в расписании некоторых электричек будут отсутствовать остановки на платформах Ремонтник, Приборостроитель, Кубово и Ветеран труда. Однако с этих остановок можно будет уехать на других пригородных поездах: с Ремонтника — на 19 электричках, с Приборостроителя — на 12, остановки Кубово и Ветеран труда остаются в расписании девяти электропоездов.

Электрички из Новосибирска до Юрги были отменены в начале 2010 года. Теперь, спустя 17 лет, пригородное сообщение между регионами восстановлено.

