После 17-летнего перерыва между Новосибирском и Юргой снова запустили электричку

Автор: Мария Гарифуллина

Электропоезд будет ходить в обе стороны раз в день

С 29 марта возобновляется прямое пригородное железнодорожное сообщение между Новосибирской и Кемеровской областями. Электропоезд, который ранее следовал до станции Болотная, продлён до станции Юрга-1.

Поезд №6422 будет отправляться с Новосибирска-Главного в 19:44 и прибывать на станцию Юрга-1 в 22:40. В обратном направлении рейс №6421 будет отправляться из Юрги в 5:19 и прибудет в Новосибирск в 8:15. Время в пути составит около трёх часов. Стоимость билета — от 254 до 270 рублей. В поезде сохранятся все региональные скидки и льготы для пассажиров.

При этом в расписании некоторых электричек будут отсутствовать остановки на платформах Ремонтник, Приборостроитель, Кубово и Ветеран труда. Однако с этих остановок можно будет уехать на других пригородных поездах: с Ремонтника — на 19 электричках, с Приборостроителя — на 12, остановки Кубово и Ветеран труда остаются в расписании девяти электропоездов.

Электрички из Новосибирска до Юрги были отменены в начале 2010 года. Теперь, спустя 17 лет, пригородное сообщение между регионами восстановлено.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области подписано новое трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством региона, мэрией Новосибирска и АО «РЖД». В частности оно касается развития городской железной дороги.

Фото Infopro54

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Новосибирские вузы и колледжи вошли в нацрейтинги трудоустройства — 2026

Автор: Мария Гарифуллина

На портале «Работа России» опубликованы национальные рейтинги трудоустройства выпускников. С 2025 года они рассчитываются ежегодно по поручению президента Владимира Путина. В 2026 году рейтинги сформированы для 185 направлений подготовки в вузах и 47 отраслей для колледжей. Позицию учебного заведения в списке определяют процент трудоустройства выпускников через два года после окончания обучения и их медианная зарплата.

Infopro54 изучил эти рейтинги и публикует детальную информацию о местах, которые заняли новосибирские образовательные организации.

Новосибирский Минсельхоз опубликовал комментарий о методах умерщвления скота

Автор: Мария Гарифуллина

На сайте и на официальных страницах в социальных сетях Министерства сельского хозяйства Новосибирской области опубликован комментарий Федерального центра охраны здоровья животных. Он рассказывает о методах умерщвления скота. Фактически эта публикация является ответом на статьи и комментарии в СМИ и соцсетях на тему гуманности подходов, использовавшихся в регионе в ходе изъятия скота.

Изъятия сельскохозяйственных животных в карантинных зонах, согласно заявлениям властей, к настоящему моменту уже завершились. Но проблемы, которую описывают словами «социальное напряжение», остаются. Одна из болезненных тем — как именно умерщвляли скот, насколько гуманны или негуманны были выбранные методы. Также людей волнуют экологические последствия для территорий от сжигания туш животных. В опубликованном официальном комментарии затрагиваются именно эти вопросы. Infopro54 размещает его без сокращений.

Архитекторы оценили перспективы реновации старых водонапорных башен Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

Компания «РЖД» решила продать одну из старых водонапорных башен Новосибирска. Торги запланированы на 7 мая текущего года. Башня №2 на улице Светофорной, которая выставлена на продажу, была построена в 1902 году и является памятником архитектуры регионального значения. То есть покупатель должен сохранить исторический облик объекта.

Обременение в виде охранного статуса новосибирские инвесторы не очень любят, мягко говоря. А тут еще и башня, площадь которой 18,2 кв. м, в которой мало окон и так далее. Infopro54 поговорил с архитекторами о возможной реновации таких сооружений.

В Новосибирске на Красном проспекте установят пять камер фиксации нарушений ПДД

Автор: Мария Гарифуллина

Объявлен электронный аукцион на поставку и монтаж технических средств автоматической фотовидеофиксации на главной улице Новосибирска. Начальная цена контракта составляет 12,4 миллиона рублей. Поставщика определят в апреле.

Оборудование планируют установить по пяти адресам: на Красном проспекте, 167, 179, 179/2 (пересечение с улицей Дуси Ковальчук), 218в и 220. Комплексы будут фиксировать нарушение правил дорожного движения, распознавать государственные регистрационные знаки и передавать информацию для оформления постановлений в Центр автоматической фиксации административных правонарушений Госавтоинспекции.

Новосибирску грозит подтопление дорог у четвертого моста

Автор: Мария Гарифуллина

Власти Новосибирска готовятся ввести режим повышенной готовности на участках в створе улиц Ипподромской и Зыряновской, а также в районе площади Инженера Будагова. Причиной стали риски подтопления этих территорий талыми и дождевыми водами из-за отсутствия водоотведения от транспортной развязки мостового перехода через Обь.

Проект соответствующего постановление  опубликован на официальном сайте города. Когда документ будет подписан в режим функционирования «повышенная готовность»  будут переведены департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии, единая дежурно-диспетчерская служба, аварийно-спасательная служба города, а также департамент дорожно-благоустроительного комплекса и администрации Центрального и Октябрьского районов.

В Новосибирске на ГБШ закрыли ларьки, где мигранты торговали мясом

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске прекратили работу ларьки в мясных рядах на Гусинобродском шоссе. Это произошло на следующий день после публикации материала Infopro54 о том, что в этих рядах продавцы не показывают покупателям ветеринарно-сопроводительные документы на мясо.

Материал о мясных рядах рядом с трамвайным кольцом на улице Волочаевской был опубликован утром 26 марта. Во второй половине дня 27 марта редакции сообщили, что все ларьки закрывают. 28 марта журналист Infopro54 снова посетил это место и убедился в том, что торговля мясом сейчас не ведется. Все ларьки, в которых еще два дня назад было большое количество туш и разделанного мяса, не работал, товар вывезен.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

