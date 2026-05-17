Электрички будут ходить по новому расписанию в Новосибирской области

На отрезке железнодорожных путей западного направления начинается плановый ремонт. По этой причине с 18 по 27 мая будет изменено расписание 23 пригородных поездов. Об этом рассказали в пресс-службе АО «Экспресс-пригород».

— Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Новосибирск – Барабинск – Новосибирск, Новосибирск – Татарская – Новосибирск, Новосибирск – Чулымская – Новосибирск, Новосибирск – Коченево – Новосибирск, Дупленская – Новосибирск, Татарская – Колония, Чулымская – Новосибирск-Восточный, — уточняется в сообщении.

Корректировка времени составит от 2 минут до 1 часа 23 минут. Так, электричка № 6307 Новосибирск — Коченёво будет отправляться со станции Новосибирск-Главный на 1 час 20 минут раньше — в 7:11, а поезд № 6314 Чулымская — Новосибирск на 1 час 5 минут позже — в 8:16.

В связи с этим железнодорожники просят пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Напомним, что расписание электричек западного направление уже корректировали в начале мая 2026 года. С 3 по 13 мая изменился график движения 21 пригородного поезда. В качестве причины также указывался плановый ремонт железнодорожного полотна на перегоне Чулымская – Дупленская.

Ранее редакция сообщала о том, что летом по Новосибирской области начнут ходить 34 дополнительные электрички, которые доставят пассажиров в дачные посёлки и места отдыха.