В Новосибирской области упал пассажиропоток в кузбасском направлении

В 2025 году пригородные поезда Новосибирской области перевезли 24,3 миллиона пассажиров, что на 2,3% больше, чем годом ранее.

По большинству направлений наблюдался прирост загрузки:

В черте города Новосибирска электропоезда обслужили 7,9 миллиона пассажиров, что на 7,6% больше, чем в 2024 году. Речь идет о так называемой «городской электричке», которая заменяет стоящий в пробках наземных общественный транспорт.

В южном направлении было перевезено 5,8 миллиона пассажиров, что на 2,6% превышает показатель прошлого года.

В западном направлении поезда доставили 5,5 миллиона пассажиров, что на 4,4% больше, чем в 2024 году.

В восточном направлении было перевезено 2,4 миллиона пассажиров, что на 2,9% больше, чем ранее.

Среди самых популярных маршрутов в Новосибирской области:

Речной вокзал – Бердск – Речной вокзал. Им воспользовались 783 тысячи пассажиров, что на 11% больше, чем в 2024 году.

Сеятель – Речной вокзал – Сеятель – 635 тысяч пассажиров, рост на 9,6%.

Первомайская – Речной вокзал – Первомайская – 406 тысяч пассажиров, рост на 7%.

Бердск – Новосибирск-Главный – Бердск – 375 тысяч пассажиров, рост на 6,6%.

Впрочем, по ряду маршрутов показатели ухудшились. Так, в кузбасском направлении электрички перевезли 2,2 миллиона пассажиров, что на 2,9% меньше, чем в прошлом году. В направлении Сокур через Инскую было перевезено 600 тысяч пассажиров, что на 0,2% меньше, чем в 2024 году.

— В 2025 году позднее начало весны и раннее наступление холодов способствовали незначительному снижению пассажиропотока на некоторых пригородных маршрутах вблизи садово-дачных обществ, — говорится в сообщении ЗСЖД в ответе на запрос Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что в сильные холода в Новосибирской области произошли перебои с движением пригородных электричек.