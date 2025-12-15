Штормовое предупреждение объявили в Новосибирской области

Сегодня, 15 декабря, сибиряков ждут неблагоприятные метеоусловия. Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 22 м/с в первой половине дня. Жителям Новосибирска советуют держаться подальше от деревьев и ненадежных конструкций.

Водителям следует быть осторожными на дорогах из-за гололедицы.

— Ожидаются местами небольшой снег, метели, гололедица, порывы ветра до 17–22 метров в секунду в Новосибирской области 15 декабря. Будьте внимательны и осторожны, — говорится в рассылке системы оповещения РСЧС.

По данным Западно-сибирского ФГБУ, 15 декабря температура воздуха после ночного похолодания до -19 градусов поднимется до -8…-13 градусов. В некоторых районах возможен небольшой снег. Также ожидаются метели и сильный ветер с порывами до 22 м/с.

