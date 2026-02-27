Силовиков пытались закидать мантами в кафе уйгурской кухни в Новосибирске

Сотрудники военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону совместно с коллегами из МВД провели в кафе уйгурской кухни «Марьям», расположенном на улице Бориса Богаткова, проверку по выявлению лиц, приобретающих российской гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет.

«Марьям» популярно у мигрантов и в момент рейда в заведении общепита находилось 37 человек, сообщил VN.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Силовики также проверили работников кафе. В результате выяснилось, что двое из них имели российское гражданство, но не встали на воинский учет.

— Парни вели себя агрессивно. Сначала они пытались скрыться в подсобках с мясом, но затем начали нервничать, бросаться посудой и едой (мантами). Была разбита трехлитровая банка с помидорами, — рассказал источник редакции.

После разъяснительной беседы официанты быстро успокоились и поехали в военкомат.

— Никто из сотрудников правоохранительных органах не пострадал и даже не испачкался, — сообщил представитель военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону.

Всего после проверки силовики доставили в военный комиссариат восемь человек, которых поставили на воинский учет.

Напомним, в прошлом году правоохранительные органы проводили масштабную проверку в трёх кафе, популярных среди мигрантов. В рейде участвовали полиция, сотрудники СКР и бойцы СОБР Росгвардии. Проверяли кафе «Золотой лев», «Папа Плов» и «Моя семья». В ходе рейда были проверены 68 иностранных граждан.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов. Подготовлены законопроекты о новых обязанностях генподрядчиков при найме иностранных рабочих.