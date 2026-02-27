Поиск здесь...
Силовиков пытались закидать мантами в кафе уйгурской кухни в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Официанты-мигранты занервничали, так как не встали на воинский учет

Сотрудники военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону совместно с коллегами из МВД провели в кафе уйгурской кухни «Марьям», расположенном на улице Бориса Богаткова, проверку по выявлению лиц, приобретающих российской гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет.

«Марьям» популярно у мигрантов и в момент рейда в заведении общепита находилось 37 человек, сообщил VN.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Силовики также проверили работников кафе. В результате выяснилось, что двое из них имели российское гражданство, но не встали на воинский учет.

— Парни вели себя агрессивно. Сначала они пытались скрыться в подсобках с мясом, но затем начали нервничать, бросаться посудой и едой (мантами). Была разбита трехлитровая банка с помидорами, — рассказал источник редакции.

После разъяснительной беседы официанты быстро успокоились и поехали в военкомат.

— Никто из сотрудников правоохранительных органах не пострадал и даже не испачкался, — сообщил представитель военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону.

Всего после проверки силовики доставили в военный комиссариат восемь человек, которых поставили на воинский учет.

Напомним, в прошлом году правоохранительные органы проводили масштабную проверку в трёх кафе, популярных среди мигрантов. В рейде участвовали полиция, сотрудники СКР и бойцы СОБР Росгвардии. Проверяли кафе «Золотой лев», «Папа Плов» и «Моя семья». В ходе рейда были проверены 68 иностранных граждан.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов. Подготовлены законопроекты о новых обязанностях генподрядчиков при найме иностранных рабочих. 

Фото VN.ru.

На Хилокской в Новосибирске снова обнаружены опасные биологические отходы

Автор: Артем Рязанов

Жители Хилокского жилмассива снова пожаловались в соцсетях на переполненные мусорные баки, заполненными останками животных. Особенно остро проблема проявилась возле дома на улице Хилокская, 11.

По информации из соцсетей, отходы оставили мигранты, проживающие рядом с Хилокским рынком. Жалоба на найденные в контейнерах останки скота появилась в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в «ВКонтакте».

Читать полностью

Новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов

Автор: Оксана Мочалова

МВД России предлагает существенно ужесточить ответственность генеральных подрядчиков в строительстве за нелегальный труд мигрантов. Законопроекты, разработанные ведомством, направлены на борьбу с «теневой» занятостью в этом секторе экономики, а также вводят прямые обязанности и крупные штрафы для руководителей юрлиц или ИП, являющихся генеральным подрядчиком.

Если поправки будут приняты,  компании будут обязаны проверять у мигрантов не только наличие патентов и соблюдение ограничений на виды деятельности, но и отсутствие в реестре контролируемых лиц.

Читать полностью

Ситуацию с завозом мигрантами опасных заболеваний оценил Роспотребнадзор НСО

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области за последние годы не наблюдалось проблем с болезнями из-за въезжающих в регион мигрантов. Уровень заболеваемости иностранных граждан, проживающих в регионе, за последние 10 лет не превышает среднегодовых многолетних показателей, случаи заболеваний носят единичный характер, сообщили в Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

В ведомстве напомнили, что при получении вида на жительство, разрешения на временное проживание, патента, убежища или гражданства РФ иностранные граждане и лица без гражданства проходят медицинское освидетельствование, по результатам которого выдаётся медицинское заключение.

Читать полностью

Иногородним водителям троллейбусов в Новосибирске предоставят служебное жилье

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска ведет активную работу по привлечению водителей троллейбусов. Напомним, в начале декабря из МКП «ГЭТ» уволили 90 трудовых мигрантов, которые работали на троллейбусных маршрутах. По словам начальник департамента транспорта мэрии Павла Ивахненко, на данный момент набран 51 человек.

Кроме того, сформированы две группы для обучения — 26 и 28 человек, так как работа водителем троллейбуса требует специализированной подготовки.

Читать полностью

Число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году

Автор: Ольга Кирсанова

Число иностранных студентов на медицинских программах в российских вузах к 2030 году может достичь 142 тысяч человек. Согласно исследованию, опубликованному в статье «Экспорт российского медицинского образования: вызовы и перспективы» в научном журнале «Национальное здравоохранение».

При сохранении текущих темпов приёма на уровне около 24 тысяч человек в год общая численность этой категории учащихся в РФ без учёта квотных мест может составить 117 тысяч человек к 2030 году. С учётом студентов, обучающихся по правительственной квоте, показатель способен достигнуть 142 тысяч, говорится в статье, опубликованной на сайте «Национального здравоохранения».

Читать полностью

Приехал – отработал – уехал: депутат Госдумы Аксёненко предложил условия для въезда трудовых мигрантов

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ужесточить миграционное законодательство. По его мнению, иностранные рабочие должны отработать не менее года у того нанимателя, с которым заключили первичный контракт. В интервью «Газете.Ru» Слуцкий отметил, что текущая система получения патентов стала «лазейкой для нелегалов».

По словам Слуцкого, многие мигранты формально устраиваются на работу, чтобы получить документы. После оформления патента они сразу увольняются и переходят в «серую» зону экономики. Парламентарий назвал эту ситуацию безвыходной и предложил законодательно ограничить такие манёвры.

Читать полностью
