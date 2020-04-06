Парковки на Красном проспекте переходят в тестовый режим

С начала апреля платные парковки на Красном проспекте – от площади Свердлова до площади Калинина – переходят в тестовый режим опытной эксплуатации. В этот период оплата за парковку не производится, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— В прошлом году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» был завершен капитальный ремонт Красного проспекта, во время которого сформированы карманы с учётом организации платного парковочного пространства. После проведения конкурсных процедур определен подрядчик для создания и развития автоматизированной информационной системы управления платными парковочными местами. Всего на Красном проспекте предусмотрено 10 парковок на 418 машино-мест, — напомнили в пресс-службе.

Отмечается, что после окончания опытной эксплуатации в будние дни с 07.00 до 22.00 парковки на Красном проспекте – от площади Свердлова до площади Калинина – заработают в платном режиме. Бесплатными останутся заездные карманы возле ТЦ «Европа», заездные карманы от площади Калинина в сторону ул. Аэропорт и от ул. Кропоткина в сторону ул. Писарева.

С 22.00 до 07.00 парковка автомобилей на Красном проспекте останется бесплатной. Также без оплаты можно будет припарковать автомобиль в субботу, воскресенье и праздничные дни.

Парковка для транспортных средств, управляемых инвалидами и перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, остается бесплатной. На указанных автомобилях должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид», и они должны быть занесены в реестр.

На парковках от пересечения Красного проспекта с ул. Сибревкома до пересечения Красного проспекта с ул. Гоголя стоимость услуг – 100 рублей в час. От пересечения Красного проспекта с ул. Писарева до пересечения Красного проспекта с ул. Дуси Ковальчук стоимость услуг – 50 рублей в час.

За неоплату услуг платной парковки владельцам транспортных средств будут выписываться штрафы: для физических лиц – от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц – от 4 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц – от 10 000 до 20 000 рублей.

В настоящее время в Новосибирске функционируют шесть платных парковок по адресам: ул. Ленина, 67 (110 машино-мест), ул. Ленина, 69 (50 машино-мест), ул. Гоголя, 18 (150 машино-мест), ул. Орджоникидзе, 18б (39 машино-мест), Красный проспект, 66 (43 машино-места), Красный проспект, 165 (28 машино-мест). Итого: платных парковочных мест – 420, из них 42 – места для инвалидов.

Фото Юлии Даниловой