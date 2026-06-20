3,3 тысячи бюджетных мест открыто в ТПУ для абитуриентов Новосибирска

Для абитуриентов из Новосибирской области в Томском политехе открыто 1 898 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет (очная форма), 1 255 – в очную магистратуру и 147 – в очную аспирантуру. На выбор для них – 35 направлений бакалавриата и специалитета, 31 направление магистратуры и 55 научных специальностей аспирантуры.

Вся информация о поступлении собрана в Личном кабинете абитуриента ТПУ-2026.

В 2026 году подать документы в ТПУ можно через Единый портал государственных услуг, по почте или лично.

Приемная комиссия Томского политеха в этом году работает в Научно-технической библиотеке вуза (ул. Белинского, 53а, 2-й этаж). Режим работы: с 09:00 до 17:00 – с понедельника по пятницу, с 09:00 до 13:00 – по субботам, воскресенье: выходной. Контактная информация: 8-800-350-28-09 (для граждан РФ), +7 (3822) 60-99-09 (для иностранных граждан), чат-бот для абитуриентов и родителей: vuz-2026.ru.

Документы на бюджет бакалавриата и специалитета принимают с 20 июня по 25 июля – для абитуриентов с результатами ЕГЭ, и с 20 июня по 20 июля – для абитуриентов с результатами вступительных испытаний, выпускников СПО/колледжей.

1 августа (до 12:00 мск.) – завершение представления согласия на зачисление для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот, 5 августа (до 12.00 мск.) – для абитуриентов, поступающих на основные конкурсные места.

Конкурсные списки опубликуют на сайте «Абитуриент ТПУ» 27 июля.

Зачислять в бакалавриат и специалитет очной формы в ТПУ будут в две волны. 3 августа – в приоритетное зачисление будут зачислены льготники, целевики, победители олимпиад. 7 августа опубликуют приказы о зачислении абитуриентов, поступающих на основные конкурсные места.

Документы на бюджетные места магистратуры будут приниматься с 20 июня по 19 августа. 24 августа (до 12.00 мск.) – завершение представления согласия на зачисление. Конкурсные списки будут опубликованы на сайте 21 августа.

Приказы о зачислении лиц, поступающих на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема, будут опубликованы 25 августа.

ТПУ – лучший нестоличный технический вуз России (рейтинг RAEX-2026), лидирует в нефтегазовом деле (рейтинг QS) и химических технологиях (рейтинг RAEX-2026) и других направлениях.