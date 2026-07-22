На каждого выпускника Томского политеха приходится по 4 вакансии от работодателей

Это по четыре заявки на каждого выпускника-политехника, намеренного трудоустроиться. В топе направлений у работодателей — энергетика, машиностроение, автоматизация, нефтегаз и ядерные технологии. На старте выпускнику ТПУ готовы предложить от 75 до 300 тысяч рублей.

Свои вакансии для выпускников прислали компании Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Тюмени и многих других городов. Это предприятия атомной, нефтегазовой, машиностроительной, химической, аэрокосмической, энергетической и других отраслей.

В топ направлений у работодателей вошли «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Нефтегазовое дело», «Химическая технология», «Химическая технология материалов современной энергетики», «Машиностроение», «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Ядерная физика и технологии».

Ранее Томский политех был признан лучшим вузом страны по трудоустройству выпускников химических, машиностроительных, геологических и нефтегазовых специальностей в национальном рейтинге. ТПУ входит в топ-20 лучших вузов России с лучшей репутацией у работодателей по версии журнала Forbes.

В 2026 году для абитуриентов из Новосибирской области в ТПУ открыто 1 898 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет (очная форма), 1 255 — в очную магистратуру и 147 — в очную аспирантуру. На выбор для них — 35 направлений бакалавриата и специалитета, 31 направление магистратуры и 55 научных специальностей аспирантуры.

Документы на бюджет бакалавриата и специалитета принимаются по 25 июля для абитуриентов с результатами ЕГЭ, по 20 июля — для абитуриентов с результатами вступительных испытаний, выпускников СПО и колледжей, по 19 августа — для абитуриентов магистратуры.

Вся информация о поступлении доступна на сайте «Абитуриент ТПУ».