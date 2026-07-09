Томский политех выплатит по 130 тысяч рублей олимпиадникам Новосибирска

В первом семестре они будут получать от 60 до 130 тысяч рублей, смогут построить индивидуальную траекторию обучения под руководством молодых ученых вуза и заселиться в общежитие повышенной комфортности.

Все победители и призеры олимпиад из списка РСОШ гарантированно зачисляются в ТПУ без вступительных испытаний. Для этого им нужно только подтвердить результаты олимпиады баллами ЕГЭ по профильному предмету не ниже 75 и подать согласие на зачисление в ТПУ по «БВИ».

Победители олимпиад и высокобалльники, поступившие в Томский политех, автоматически войдут в стипендиальную программу. Те, кто поступят с баллами ЕГЭ 240 и больше, в течение первого семестра получат 60 000 рублей, а олимпиадники — 130 000 рублей.

Для олимпиадников с первого курса предусмотрена индивидуальная поддержка наставника в академическом и личностном развитии. Она предполагает углубленное изучение физики, математики, программирования и химии с лучшими преподавателями ТПУ для участия в студенческих олимпиадах и инженерных конкурсах. Помимо этого, у студентов будет возможность, начиная со второго курса, пройти обучение по дополнительным факультативным дисциплинам. Таким студентам будут оплачены поездки на финалы российских студенческих олимпиад и инженерных соревнований за счет вуза.

Также олимпиадникам и высокобалльникам из регионов России ТПУ оплатит проезд в Томск и компенсирует затраты на проезд туда и обратно после окончания первого семестра.

В 2026 году для абитуриентов в Томском политехе открыто 1 898 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет (очная форма), 1 255 — в очную магистратуру и 147 — в очную аспирантуру. На выбор для них — 35 направлений бакалавриата и специалитета, 31 направление магистратуры и 55 научных специальностей аспирантуры.

Вся информация о поступлении собрана в Личном кабинете абитуриента ТПУ-2026 и в чат-боте для абитуриентов и родителей. Посмотреть все спецусловия для абитуриентов ТПУ можно на сайте.