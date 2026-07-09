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Общество

Томский политех выплатит по 130 тысяч рублей олимпиадникам Новосибирска

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Томский политехнический университет предлагает специальные условия для абитуриентов из Новосибирска и области, поступающих в 2026 году по результатам олимпиад из списка РСОШ и с высокими баллами ЕГЭ

В первом семестре они будут получать от 60 до 130 тысяч рублей, смогут построить индивидуальную траекторию обучения под руководством молодых ученых вуза и заселиться в общежитие повышенной комфортности.

Все победители и призеры олимпиад из списка РСОШ гарантированно зачисляются в ТПУ без вступительных испытаний. Для этого им нужно только подтвердить результаты олимпиады баллами ЕГЭ по профильному предмету не ниже 75 и подать согласие на зачисление в ТПУ по «БВИ».

Победители олимпиад и высокобалльники, поступившие в Томский политех, автоматически войдут в стипендиальную программу. Те, кто поступят с баллами ЕГЭ 240 и больше, в течение первого семестра получат 60 000 рублей, а олимпиадники — 130 000 рублей.

Для олимпиадников с первого курса предусмотрена индивидуальная поддержка наставника в академическом и личностном развитии. Она предполагает углубленное изучение физики, математики, программирования и химии с лучшими преподавателями ТПУ для участия в студенческих олимпиадах и инженерных конкурсах. Помимо этого, у студентов будет возможность, начиная со второго курса, пройти обучение по дополнительным факультативным дисциплинам. Таким студентам будут оплачены поездки на финалы российских студенческих олимпиад и инженерных соревнований за счет вуза.

Также олимпиадникам и высокобалльникам из регионов России ТПУ оплатит проезд в Томск и компенсирует затраты на проезд туда и обратно после окончания первого семестра.

В 2026 году для абитуриентов в Томском политехе открыто 1 898 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет (очная форма), 1 255 — в очную магистратуру и 147 — в очную аспирантуру. На выбор для них — 35 направлений бакалавриата и специалитета, 31 направление магистратуры и 55 научных специальностей аспирантуры.

Вся информация о поступлении собрана в Личном кабинете абитуриента ТПУ-2026 и в чат-боте для абитуриентов и родителей. Посмотреть все спецусловия для абитуриентов ТПУ можно на сайте.

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Рубрики : Общество

Регионы : Томск Сибирь Новосибирск

Теги : ТПУ образование

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«Берем три ведра»: шеф-повар Бурковский на форуме в Новосибирске приготовил любимый десерт Карелина

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске известный шеф-повар и ресторатор Владимир Бурковский приготовил для гостей форума «Дикоросы» таёжный десерт и свадебные сибирские блины. Кухня работала прямо на улице, попробовать блюдо могли все желающие. Infopro54 поговорил с Бурковским о блинах и особом десерте.

Чтобы описать количество приготовленного десерта, достаточно одной фразы шеф-повара.

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Фермерам Новосибирской области компенсируют до 70% затрат на новый скот

Автор: Артем Рязанов

Фермерам Новосибирской области планируют компенсировать до 70% затрат на покупку нового крупного рогатого скота после изъятия весной 2026 года. Минсельхоз региона сейчас готовит соответствующий документ.

Проект постановления «О мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей после ЧС в Новосибирской области» опубликован на портале «Электронная демократия». Он предлагает субсидии фермам, где в марте обнаружили очаги пастереллёза и ввели режим ЧС.

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Инвестиции в классику: как создается сериал «Война и мир»

Известный режиссер-постановщик Сергей Урсуляк приступил к созданию масштабной сериальной адаптации бессмертного романа Льва Толстого «Война и мир». Это первая отечественная многосерийная интерпретация произведения за последние шесть десятилетий, последовавшая за грандиозной киноэпопеей Сергея Бондарчука. В актерский состав вошли такие звезды, как Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Михаил Пореченков, Светлана Крючкова и другие известные артисты. Финансовую поддержку проекту оказал банк ВТБ.

«Война и мир» считается одним из основополагающих произведений русской литературы. Как и в предыдущих работах, в этом проекте задействовано немало молодых талантов, которым предстоит работать бок о бок с уже состоявшимися мастерами, поделился Сергей Урсуляк.

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«Не надо подворовывать, надо объединяться»: на форуме «Дикоросы» в Новосибирске обсудили популяризацию русской кухни

Автор: Мария Гарифуллина

На форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы» прошла экспертная сессия «Русская кухня и кухня народов России – обязательная составляющая туризма: из небытия в коммерциализацию и внедрение на рынке туруслуг». Представители разных регионов рассказали о своих проектах по продвижению традиционной кухни. Запись выступлений участников встречи есть в распоряжении Infopro54.

Федеральный проект «Гастрономическая карта России» уже несколько лет объединяет шеф-поваров, рестораторов, производителей и краеведов из разных регионов, которые возрождают забытые рецепты, находят локальные продукты и выводят их на рынок. В большинстве субъектов страны есть предприниматели и повара, которые возвращают из небытия блюда русской кухни и кухонь народов России, превращая их в туристические продукты.

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Аналитики назвали топ-5 самых доходных вакансий июля в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В июле в Новосибирске водителям категории «Е» работодатели готовы платить самую высокую зарплату: от 175 до 320 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

На втором месте — вакансия менеджера-технолога с доходом от 150 до 350 тысяч рублей.

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«Раньше недооценивали себя»: в Новосибирске открылся форум сибирского гостеприимства «Дикоросы»

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске 9 июля стартовал форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». В этом году мероприятие впервые проходит в центре города, чтобы стать максимально открытым для жителей, гостей и профессионалов отрасли. Форум, который продлится до 12 июля, объединил представителей субъектов РФ, отраслевых ассоциаций и ведущих экспертов сферы туризма.

На пленарном заседании «Вместе открываем Россию: туризм и гостеприимство в Год единства народов России» выступили представители власти, туристического бизнеса, гостиничной индустрии и медиа. Infopro54 приводит самые яркие высказывания спикеров о текущем положении дел в индустрии гостеприимства и перспективах ее развития.

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Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: Верховный суд разъяснил, почему блокируются сделки россиян с иностранцами

Из плюсов: зарубежным правообладателям придется доказывать присутствие на территории России, чтобы предъявлять иски о контрафакте товарных знаков

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«Берем три ведра»: шеф-повар Бурковский на форуме в Новосибирске приготовил любимый десерт Карелина

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Томский политех выплатит по 130 тысяч рублей олимпиадникам Новосибирска

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Форум «Дикоросы» объединил представителей 50 регионов России в Новосибирске

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«Не надо подворовывать, надо объединяться»: на форуме «Дикоросы» в Новосибирске обсудили популяризацию русской кухни

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