В Новосибирске объявлен очередной аукцион по строительству станции метро «Спортивная»

МУП Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) объявило аукцион на новый этап строительства станции «Спортивная» на левом берегу. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, победителю аукциона необходимо провести архитектурные работы и монтаж технологического оборудования: совмещенной тягово-понизительной подстанции, электроснабжения, тяговой сети, устройства объектов транспортного хозяйства и связи. В стоимость контракта также входят работы по демонтажу конструкций галереи, строительство путей и установка контактных рельс.

Максимальная цена контракта —723,4 млн рублей. Большая часть средств будет выделена из бюджета региона.

Подрядчик должен приступить к работам не позднее 10 дней с даты заключения контракта, а завершить — до 1 мая 2022 года.

Аукцион состоится 20 января 2021 года.

Фото со страницы Анатолия Локтя ВКонтакте