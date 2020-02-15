В Новосибирской области перевозки пассажиров в пригородных поездах в январе выросли на 4,9%

По оперативным данным, в январе 2020 года пригородными поездами, курсирующими в Новосибирской области, воспользовались более 1,4 млн пассажиров, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В 2019 году компания «Экспресс-пригород» перевезла пригородными поездами, курсирующими в Новосибирской области, более 22 млн пассажиров, что на 3,2% больше, чем в 2018 году.

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