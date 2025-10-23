Рекламодателям

Аттракционы в парках Новосибирска за лето посетили полтора миллиона человек

  • 23/10/2025, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Аттракционы в парках Новосибирска за лето посетили полтора миллиона человек
Спрос на этот вид развлечения в городе вырос за год на 18%

В Новосибирске завершилась работа летних аттракционов и спортивных площадок в городских парках. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Качели-карусели, волейбольные и баскетбольные площадки на Михайловской набережной, в парке «Арена», а также большая игровая зона в Заельцовском парке также больше не работают.

С января по сентябрь 2025 года аттракционы в парках МАУ «Дирекция городских парков» посетили 1 490 912 человек. Это на 18% больше, чем за тот же период 2024 года, когда парк принял 1 260 519 гостей. сообщили в мэрии в ответ на запрос редакции Infopro54.

— Учитывая приведённые показатели, управление делает вывод о положительной динамике спроса на аттракционы в парковых зонах города Новосибирска, — подчеркнули в ведомстве.

Как отметил Антон Степанов, представитель Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) в Новосибирске, такой прирост стал возможен из-за нескольких факторов.

— В этом году заметно возросло число мероприятий, которые проводились в парках. Это как разовые программы, так и проводимые на постоянной основе. На Михайловской набережной практически не было ни одних выходных, чтобы там не проводились какие-то программы, фестивали и концерты. Можно сказать, это такой закон: чем больше у тебя мероприятий и чем чаще они проходят, тем больше народу приходит. В Первомайском парке появились новые программы, которых раньше не было. Например, вечер памяти Юрия Шатунова, дискотека 90-х, — рассуждает Степанов.

Кроме того, по его словам, сейчас некоторые парки забрали сотрудников дирекции парков, отвечающих за проведение различных программ, себе.

— Это позволило им эффективнее работать, так как на местах лучше понимают, что происходит в районе, знают, где какие секции, творческие коллективы и так далее. И мы сейчас имеем ситуацию, когда из-за налаженного контакта коллективы сами звонят руководителю парка с просьбой организовать мероприятие, и решение о проведении принимается оперативнее.
Также стоит отметить и обновление части аттракционов в парках города, которые привлекли больше новосибирцев, — рассказал Степанов.

Однако эксперт обратил внимание, что не во всех парках наблюдается рост посещаемости. Например, у Заельцовского парка наблюдается спад активности посетителей.

— Там просадка наблюдается в относительно «долгих аттракционах»: прокат велосипедов и веревочный парк. На мой взгляд, это происходит из-за того, что парк находится не в шаговой доступности для многих людей и решение о его посещении семья принимает, опираясь на прогноз погоды, в том числе. Да, рядом с ним есть несколько домов, но этого мало. Человек сперва должен посмотреть прогноз погоды для того, чтобы решить, стоит или нет ехать туда, а прошедшее лето погодой нас не баловало. Из-за этого получается просадка в 20–25% по посещаемости, — отмечает специалист.

По данным 2ГИС, в минувший сезон в Новосибирске официально работали 30 точек с аттракционами.

Сейчас парки города начали готовить к зимнему сезону. Скоро на их территории появятся катки, ледяные городки и другие активности для зимнего отдыха.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске изменится механизм допуска коммерсантов в зеленые зоны.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

1 969

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : парк аттракцион


Доктор социологических наук, научный руководитель Лаборатории городских исследований Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан

Ирина Скалабан: Все больше профессиональных общественников участвуют в городских конфликтах в Новосибирске

Конфликты усложняются и требуют участия квалифицированных специалистов
Все материалы
