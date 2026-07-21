Во всем нужна мера: психолог объяснила, в чем опасность феномена «бежевых мам»

Общероссийские СМИ вновь вернулись к обсуждению модного тренда «бежевых мам», когда родители, стремясь избежать перегрузки нервной системы малыша, максимально сужают цветовую палитру в его домашнем пространстве. Сначала на новостных порталах появилась информация о том, что Минпросвещения заявило о потенциальном вреде такого подхода для новорожденных. В ведомстве отмечали, что это противоречит физиологии развития, так как малыши начинают различать базовые цвета с 20-го дня жизни, а устойчивое цветовосприятие формируется параллельно с речью и когнитивными процессами.

Но позже само Минпросвещения опровергло эту информацию, заявив, что ведомство «не разрабатывало и не утверждало документы, содержащие рекомендации по конкретным видам продуктов питания или цвету одежды для детей». Ведомство не давало официальных заявлений по темам, активно обсуждаемым в информационном пространстве в последнее время. Приписываемые Министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией.

В связи с противоречивой информацией журналист Infopro54 обратился за комментарием к декану факультета психологии НГПУ Ольге Андронниковой.

— Сам по себе бежевый тренд (или тренд любого другого оттенка) вред ребенку не причиняет. Проблемы возникнут лишь в том случае, если родитель запрещает ребенку сталкиваться с цветом, не дает возможности трогать красивые яркие предметы красного, синего или другого цвета. Обратный тренд, когда среда перенасыщена яркими цветами, особенно кислотными оттенками, тоже не даст положительного эффекта. Всё должно быть в меру, — поясняет эксперт.

Существует три закономерности, которые надо учитывать, формируя цветовую среду. Во-первых, ребенок должен видеть вокруг себя достаточно разнообразные цвета: в раннем возрасте стремительно формируются нейромедиаторные связи, идет активное развитие мозга, и для этого нужны стимулы. Во-вторых, существует прямая связь между сенсорной стимуляцией и развитием речи. В-третьих, для развития мозга важно формирование абстрактного мышления, а сравнение различных цветов дает для этого серьезный толчок, — добавила декан.

Суть «бежевого» тренда — снизить воздействие и не перегрузить мозг ребенка. Но при этом малыша нельзя закрывать в бежевых стенах, он должен активно познавать внешний мир.

— Кроме бежевых стен, мебели и одежды он видит яркие цвета природы, играет с красивым конструктором, рисует разноцветными красками. Если всё это у ребенка есть, то никакого ущерба развитию причинено не будет, — рассказала собеседница редакции.

Самое опасное для ребенка — это насыщенная, но молчаливая среда, без речевого взаимодействия со взрослым. Если же цветов не хватает, но родитель разговаривает с малышом, объясняя, какой цвет красный, а какой синий, то у ребенка формируются правильные представления и речевые паттерны.

В завершение психолог добавила, что для маленького человека важна не монотонность или перенасыщенность, а именно контрастность: сравнение темного и светлого, красного и синего — это мощный толчок для формирования мышления.

— Если родители создают условия для этих процессов, разговаривают и правильно общаются с ребенком, то всё у него будет в порядке вне зависимости от тренда, которого придерживаются взрослые, — заключила эксперт.

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