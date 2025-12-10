Бизнес Новосибирска экономит на новогодних корпоративах за счет еды и помещений

Новосибирские компании в 2025 году решили не отказываться от новогодних корпоративов, но при это постарались сократить расходы на них. Эту тенденцию подтверждают организаторы мероприятий и рестораторы.

Руководители бизнеса стремятся сократить издержки, в том числе и на главном празднике для сотрудников. Экономия затрагивает не только развлекательную программу, но и ключевую часть любого застолья — еду и алкоголь. Это достигается разными способами. Во-первых, сам праздник становится короче: если корпоратив длится меньше по времени, то и продуктов потребуется меньше. Во-вторых, компании все чаще выбирают более демократичные форматы, отдавая предпочтение фуршетным столам с акцентом на небольшие по объему закуски вместо традиционных банкетов с большим количеством блюд.

— Мы видим снижение спроса. Компании стараются экономить на мероприятиях. Мы видим спад по заказам и бюджетам. Организации, которые имеют какие-то свои площади, свои помещения, либо офисы удобные в формате open space, просто переходят на свою территорию. То есть они не арендуют никаких ресторанов, никаких банкетных залов, они празднуют у себя в офисе. Также есть тренд на сокращение длительности мероприятий с 6−7 часов до 4 часов, например. Это тоже достаточно хорошо экономит бюджет. Ну и, возможно, часть функций организаторских берут на себя, например, заказывают кейтеринг, либо оплачивают еще каких-то подрядчиков напрямую, — сообщил Infopro54 руководитель ивент-агентства «Играй Город» Павел Смирнов.

В ресторанном бизнесе также фиксируют этот тренд, отмечая, что, хотя площадки и заняты, средний чек и запросы на меню от компаний стали заметно скромнее.

— На декабрь практически все даты проданы, то есть бизнес, корпоративы новогодние проводить будет. Но при этом всем направлениям, мы видим, что идет просадка. То есть люди, руководители бизнеса стремятся экономить, — говорит управляющий ресторанов «Гуси», «Гуси в городе» Сергей Цуркан.

Добавим, что малые и средние предприятия чаще всего проводят корпоративы в офисах и ресторанах, крупный бизнес — в отелях и концертных залах.

