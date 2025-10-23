Новосибирским школьникам поднимают минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки РФ предлагает повысить минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026/2027 учебных годах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно проекту приказа, изменения затронут шесть предметов. По химии и биологии планка вырастет на 1 балл по сравнению с 2025/26 учебным годом — с 39 до 40 баллов. По физике предлагается увеличить минимальные баллы с 39 до 41, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, а по иностранному языку — сразу на 10 баллов — с 30 до 40.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня, географии, обществознанию, литературе сохранено на уровне прошло года.

— Минимальное количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг, — отмечают в ведомстве.

По подсчетам Минобрнауки, предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих.

Кроме того, Минобрнауки РФ внесены изменения в перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и программам специалитета. Например, по специальности «Градостроительство» в список экзаменов добавлено ЕГЭ по географии, а по специальностям «Таможенное дело», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью», «Социология» — ЕГЭ по истории. Приказ вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

По данным Минобразования Новосибирской области, в 2025 году в основной период проведения экзаменов приняли участие 14 480 человек, из них 954 — выпускники прошлых лет. 69 участников получили 100 баллов, больше всего — по химии. Для сравнения, в 2024 году в регионе было 158 стобалльников, в 2023-м — 120. По итогам ЕГЭ русский язык завалили 0,7% от 13526 выпускников, сдававших экзамены (то есть около 100 человек). Базовую математику — 2,7%, профильную — 5,3% (6233).

Напомним, в 2022 году Минобрнауки объявил о планах отказаться от Болонской системы, подразумевающей разделение уровней высшего образования на базовое и магистратуру. Вместо понятия «бакалавриат» будут высшее и специализированное высшее образование. Российские университеты будут переведены на новую систему с 1 сентября 2026 года.

Ранее редакция сообщала, что профориентация и сотрудничество с бизнесом увеличили баллы в вузах Новосибирска.