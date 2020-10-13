Тарифы на отопление нужно снижать

Именно поэтому мы с депутатом горсовета на 47 избирательном округе Виктором Стрельниковым написали обращение к прокурору области с требованием навести порядок, обязать снизить незаконный тариф и, что немаловажно, произвести перерасчет за весь период взимания незаконно повышенного тарифа (почти 1,5 года).

В ожидании аргументов от монополиста про «нужны деньги на ремонт труб» я готов возразить: «Какой ремонт? На ОбьГЭСе несколько раз в год копают ямы в одних и тех же местах! Сами рабочие жалуются, что начальство экономит на трубах, поэтому приходится копать несколько раз. Логично было сделать качественный ремонт, но вместо этого — полумеры с многомесячными неудобствами для жителей, ямами во дворах и на дорогах. А после ремонта дорожное покрытие в ужасном состоянии, как на улице Молодости».

Куда уходит прибыль? Прибыль олигархической структуры, скорее всего, теряется в офшорах, главный выгодополучатель красуется на первых строчках списка «Форбс» России. Его жена, судя по публикациям в СМИ, покупает квартиры в США, а мы, потребители, вынуждены оплачивать регулярно растущие тарифы из года в год.

Около 30 лет назад «реформаторы» внушали всей стране, что государственное управление неэффективно и надо все приватизировать. Мол, частный бизнес будет лучше управлять, а потребитель в итоге выиграет. И что в итоге? Прибыль — за границу, а местным жителям — гнилые трубы и повышение тарифов. Так быть не должно!

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