В Новосибирске ФНС взыскивает с физлиц 1,4 миллиарда рублей долгов по налогам

  • 17/11/2025, 09:00
Автор: Мария Гарифуллина
В Новосибирске ФНС взыскивает с физлиц 1,4 миллиарда рублей долгов по налогам
Эти деньги своевременно не получили бюджеты разных уровней

Стало известно, как часто налоговая служба в 2025 году обращалась в суды для взыскания задолженности по налогам с жителей Новосибирской области. В региональном УФНС редакции Infopro54 назвали количество поданных заявлений и сумму вовремя не уплаченных налогов.

— За девять месяцев 2025 года Межрайонной ИФНС России № 17 по Новосибирской области (Долговым центром) в суды направлено почти 46 тысяч заявлений о взыскании задолженности в общей сумме 1,4 миллиарда рублей, что обеспечило поступление налогов в бюджеты всех уровней на сумму 707 миллионов рублей, — сообщила пресс-служба УФНС России по Новосибирской области в ответ на запрос Infopro54.

Физические лица ежегодно должны платить несколько видов имущественных налогов. Самые большие объемы приходятся на транспортный налог и налог на имущество физических лиц. В Новосибирской области с начала текущего года задолженность физлиц по транспортному налогу уменьшилась на 520,2 миллиона рублей (на 43,6%) и по состоянию на 1 октября составила 663,6 миллиона рублей. По налогу на имущество физических лиц задолженность составила 183,8 миллиона рублей и с начала года сократилась на 165,9 миллиона рублей (на 47,4%).

Добавим, что с 1 ноября 2025 года в России вступил в силу новый порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ранее налоговая служба могла взыскать долг с граждан только через суд. Теперь, если налогоплательщик не оспаривает сумму задолженности, Федеральная налоговая служба (ФНС) вправе взыскать ее самостоятельно, без обращения в суд.

При неуплате налога в установленный срок ФНС направляет требование об уплате. Если оно не исполняется, инспекция принимает решение о взыскании. Взыскание производится последовательно: сначала за счет денежных средств на счетах в банках и электронных кошельках, а при их недостаточности — за счет иного имущества гражданина, за исключением предназначенного для повседневного личного пользования. Взыскание задолженности за счет имущества будет осуществляться судебным приставом – исполнителем.

Если налогоплательщик не согласен с начисленной суммой, у него есть 30 рабочих дней с момента получения информационного сообщения от ФНС, чтобы подать заявление о перерасчете или жалобу. В случае разногласий спорная сумма выводится из ЕНС и в отношении неё применяется судебный порядок урегулирования задолженности. Новый порядок не применяется к налогам, которые налогоплательщик декларирует самостоятельно.

Ранее редакция рассказывала, за какой автомобиль насчитали самый большой транспортный налог в Новосибирской области.  В 2026 году транспортный налог в регионе хотят увеличить, соответствующий законопроект был внесен в Заксобрание Новосибирской области.

 

Фото Infopro54

Рубрики : Финансы Общество Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : УФНС по Новосибирской области налоги задолженность по налогам


