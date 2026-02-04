Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика

На теплосетях Новосибирска энергетики выявили 1700 дефектов

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Протяжённость ветхих тепломагистралей в городе постепенно сокращается

Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила, что всего за отопительный сезон выявлено более 1700 дефектов — на 7% меньше, чем в прошлом году.

— Такую динамику связываем с масштабной заменой трубопроводов в последние три ремонтные кампании. В рабочие дни и при относительно тёплой погоде в разных районах города бывает порядка десяти объектов работ по устранению дефектов. Как правило, это локальные профилактические работы, — чтобы небольшой дефект не перерос в серьёзное повреждение, — пояснили в СГК редакции OM1 НОВОСИБИРСК.

В компании отметили, что отопление в некоторых домах может быть временно отключено на период проведения работ. Обычно отключают от одного до двадцати домов одновременно. Однако в сильные морозы профилактические работы не выполняются, а выявленные дефекты фиксируются для устранения в более тёплую погоду.

За 4 года работы СГК в Новосибирске компания сократила протяжённость ветхих тепломагистралей на 13%. Если в 2020 году доля изношенных сетей составляла 71,4%, то концу 2025 году этот показатель снизился до 66,8%. Срок существования дефектов уменьшился вдвое.

В период с 2022 по 2025 год СГК заменила, построила и отремонтировала в Новосибирске 232 километра теплосетей.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК вложила в энергосистему Новосибирска за год более 21 млрд рублей. 

Фото предоставлено пресс-службой СГК. Автор фото: Константин Стремоусов

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : СГК отопительный сезон итоги

735
0
0
Предыдущая статья
В мэрии прокомментировали ситуацию с общественным транспортом в районе Новосибирска
Следующая статья
Россиянку спасли из опасного колл-центра в Мьянме

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Автор: Юлия Данилова

Председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник компании «Техногаз» Дмитрий Лукашев проанализировал результаты подготовки Новосибирска к новому отопительному сезону и отметил, что в городе используются далеко не все возможности по модернизации системы отопления.

― Дмитрий Александрович, проблемы с подготовкой Новосибирска к отопительному сезону сохраняются. В этом году вновь было много вопросов с подключением домов к теплу. Хотя, паспорт готовности город все-таки получил вовремя, в отличии от 2024 года. На ваш взгляд, почему возникают такие ситуации?

Читать полностью

СГК увеличивает температуру в сетях накануне крещенских морозов в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Сибирская генерирующая компания в Новосибирске готовится к усиленной работе из-за грядущих крещенских морозов. Синоптики предупреждают, что с 13 января температура опустится до -27…-31 градуса.

Чтобы зимой в домах было тепло, энергетики заранее повышают температуру в теплосетях.

Читать полностью

СГК вложила в энергосистему Новосибирска более 21 млрд за 2025 год

Автор: Оксана Мочалова

Сибирская генерирующая компания завершила очередной этап масштабной инвестиционной программы в Новосибирске. В 2025 году общий объем вложений в городской энергокомплекс – тепловые сети и ТЭЦ – составил 21,1 млрд рублей, что на 40% превышает инвестиции 2024 года. План по замене теплосетей удалось перевыполнить: переложили 65 км вместо анонсированных 55-ти.

В этом году основной объем средств — 9,5 млрд рублей — был направлен в теплосетевой комплекс. Эти инвестиции, как и планировалось год назад, пошли на замену изношенных трубопроводов, строительство новых сетей для объектов застройщиков.

Читать полностью

Долги новосибирского МУП «Энергия» в 2026 году составят два миллиарда рублей

Автор: Юлия Данилова

Ситуацию в МУП «Энергия» вновь обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска.

— Печальная ситуация с долгами. Причем природа этих долгов, на мой взгляд, абсурдная. Оказывается производители тепловой энергии (хозяева средств производств, частные котельные) через суд отсуживают у муниципальной компании свои затраты на производство (называется сумма около 3,2 тысяч рублей за Гкал), а с населения берут около 2,3 тысячи рублей за Гкал. Но суд встаёт на сторону частных котельных и в итоге муниципальная компания всегда в минусе. К тому же необходимо обслуживать трубы, а это ещё затраты, — комментирует депутат горсовета Антон Бурмистров.

Читать полностью

СГК построила 20 км теплосетей для новых домов в Новосибирске

Автор: Марина Санькова

К концу 2025 года Новосибирская теплосетевая компания (входит в СГК) завершит строительство почти 20 километров теплосетей для обеспечения теплом новых жилых комплексов и районов перспективной застройки города. Общая мощность новых коммуникаций составит не менее 70 Гкал/ч. Значительная часть объектов уже подключена к теплоснабжению, в том числе и дом- долгострой.

На протяжении всего года подрядчики АО «СГК – Новосибирск» занимались строительством теплосетей, предназначенных для нововозведенных домов на 38 различных участках. Основной объем работ был сосредоточен на территориях перспективного развития в микрорайоне Клюквенный.

Читать полностью

СГК увеличила объем вложений в теплоснабжение городов Сибири

Как сообщил журналистам 14 ноября Антон Баев, директор по тепловым сетям СГК, объемы инвестиций останутся на сопоставимом уровне и в 2026 году. Основная часть работ была сосредоточена в пяти крупных городах: Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Кемерово и Абакане.

Начиная с 2021 года, наблюдается последовательное увеличение объемов перекладки сетей, составившее 16%, с особым акцентом на магистральные тепловые сети. По словам Антона Баева, к концу 2025 года процент перекладки достигнет почти 2% от общего объема, и компания ведет переговоры с городскими властями об увеличении этого показателя до 2,5%. На 2026 год запланирована замена более 218 км тепловых сетей СГК в рамках программы ремонтных работ в Сибири.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирский писатель выпустил детектив об Олимпиаде-80

Общество

Добрая история: подписчики соцсетей скинулись на покупку корма для питомцев пенсионерки

Власть

Культурные мероприятия собрали более 10 млн посетителей в НСО в 2025 году

Мировые и федеральные новости

Россиянку спасли из опасного колл-центра в Мьянме

На теплосетях Новосибирска энергетики выявили 1700 дефектов

Власть Город

В мэрии прокомментировали ситуацию с общественным транспортом в районе Новосибирска

Общество

В Бердске утверждены новые тарифы на погребальные услуги

Общество

«Это просто ярмарка тщеславия»: в Новосибирске школьники стали чаще отказываться от выпускных

Бизнес

Авиакомпания, базирующаяся в Новосибирске, закупит 100 российских самолетов

Общество

В Новосибирске более 27 тысяч человек расплатились за проезд в метро улыбкой

Общество

Вместо звонков на школьных переменах в Новосибирске зазвучат патриотические песни

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Общество

В России зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья

Власть

Анатолий Серышев посетил ряд важных объектов в Новосибирской области

Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска ускорили продажи накопленного жилья

Право&Порядок

ФСБ задержала сотрудника новосибирского «Вектора» по делу о взятке

Общество

Зарплаты специалистов по робототехнике в Новосибирской области выросли на 67%

Общество

Союз охраны птиц России призвал новосибирцев не поддерживать бизнес на совах

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности