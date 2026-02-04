На теплосетях Новосибирска энергетики выявили 1700 дефектов

Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила, что всего за отопительный сезон выявлено более 1700 дефектов — на 7% меньше, чем в прошлом году.

— Такую динамику связываем с масштабной заменой трубопроводов в последние три ремонтные кампании. В рабочие дни и при относительно тёплой погоде в разных районах города бывает порядка десяти объектов работ по устранению дефектов. Как правило, это локальные профилактические работы, — чтобы небольшой дефект не перерос в серьёзное повреждение, — пояснили в СГК редакции OM1 НОВОСИБИРСК.

В компании отметили, что отопление в некоторых домах может быть временно отключено на период проведения работ. Обычно отключают от одного до двадцати домов одновременно. Однако в сильные морозы профилактические работы не выполняются, а выявленные дефекты фиксируются для устранения в более тёплую погоду.

За 4 года работы СГК в Новосибирске компания сократила протяжённость ветхих тепломагистралей на 13%. Если в 2020 году доля изношенных сетей составляла 71,4%, то концу 2025 году этот показатель снизился до 66,8%. Срок существования дефектов уменьшился вдвое.

В период с 2022 по 2025 год СГК заменила, построила и отремонтировала в Новосибирске 232 километра теплосетей.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК вложила в энергосистему Новосибирска за год более 21 млрд рублей.