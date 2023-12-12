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Торговый дом БМК: Мы помогаем выходить на рынок мелким производителям

  • 12/12/2023, 10:00

Инфопро54: Бренды Новосибирской области
В России создается много небольших производств качественных продуктов питания, которые сами не могут пробиться к покупателю.

На кураже

Свой путь в бизнесе Кярам Смоян начал в пивной компании, где работал по найму. Потом была сфера мясопереработки — колбасное производство. И именно на этом этапе ему пришла в голову идея делать вяленое мясо, а именно — мясные чипсы для пивных закусок.

— В 2011 году мы первыми в России предложили на рынок такой продукт. Мы отрабатывали технологию, тестировали разные добавки для мясных чипсов, изучали, как обеспечить впитываемость специй в мясо. К сожалению, мы ничего не запатентовали, так как на тот момент я был очень молодой, амбициозный и не заморачивался такими вопросами — мне просто было интересно на кураже сделать своими руками что-то новое, — смеется собеседник Infopro54. — А теперь таких производителей много — наша идея разошлась по рынку.

Идея понравилась родственникам — собственникам завода — и они предложили Кяраму поэкспериментировать: открыть свои производственные линии, а также создать компанию для продажи продукции. Так появился ООО Торговый дом «Бийский мясокомбинат».

Постепенно компания расширялась в ее ассортименте появились сухарики, напитки, арахис и т.д.

— У людей постоянно возникал вопрос: а при чем тут «Бийский мясокомбинат»? В итоге мы приняли решение и сменили название на Торговый дом «БМК», — вспоминает Кярам Смоян.

Ставка на диверсификацию

Сегодня ассортиментный портфель ТД составляет уже более 2000 SKU. Компания является эксклюзивным дистрибьютором более 40 производителей Новосибирской области и Сибирского федерального округа.

— С одной стороны, это круто. Но с другой — наш менеджер, заходя в магазин, не успевает отрабатывать весь прайс. Поэтому сейчас мы решили разделить команду. Одна группа будет заниматься продуктами, а вторая — напитками. Это снизит нагрузку на сотрудников. При этом мы продолжим расширять ассортимент, в том числе за счет кондитерки, — пояснил предприниматель. — Кроме того, мы занимаемся автоматизацией бизнес-процессов и складской логистики через терминалы сбора данных с использованием российских разработок.

При этом компания сохранила производственный блок. В частности, торговый дом расширил ассортимент чипсов с 10-15 видов в 2012 году до 80 в 2023-м. Продукция продается не только в регионах России, но и в странах СНГ: Белоруссии, Казахстане.

— Интересно, что на старте для продвижения нашей продукции отлично сработал элементарный маркетинговый ход, который известен предпринимательскому сообществу с начала 20-го века. Мы наняли молодых людей, которые заходили в пивные магазины, спрашивали наш товар и, не увидев его, разочарованно уходили. В итоге магазины сами нам стали звонить и просить привезти на пробу нашу продукцию. А потом она понравилась покупателям, и процесс пошел, — делится опытом Кярам Смоян. — И еще один момент: как ни странно, но темы мясных чипсов и пивных напитков связаны между собой искусственно. Чипсы вполне можно считать самостоятельным продуктом, которым можно перекусывать в дороге, на работе, включать в рацион спортсменов. Вот эту идею мы сейчас активно продвигаем.

На сегодняшний день в ТД «БМК» научились делать чипсы из лаваша, сухарики, гренки, масла, соусы. Кроме того, предприятие производит большой ассортимент колбасок — это производство занимает целый этаж завода. Собеседник редакции подчеркивает, что в производстве используются только российские специи.

— Сейчас нашей продукцией заинтересовался Китай, но там очень жесткие требования к составу. Мы попробовали и пока отступились от этой темы. Но в перспективе рынок КНР нам очень интересен, — признается предприниматель.

Кроме того, компания выпускает линейку молочной продукции, в том числе йогуртов.

— В планах на 2024 год — сосредоточиться на выпуске молочной продукции. Алтайский край богат на это сырье, чем мы решили воспользоваться. Площади нам позволяют заниматься переработкой сырого молока, технологии понятны, люди есть, — комментирует Кярам.

Инфопро54: Бренды Новосибирской области

Помочь другим

В процессе развития своего бизнеса Кярам Смоян неожиданно нашел очень интересную и перспективную нишу. Он увидел, что в России создается много небольших производств продуктов питания. Идеи у предпринимателей хорошие, но за счет небольших объемов и монопродукта им сложно выйти на широкого покупателя, так как логистика съедает всю прибыль и наценку. Фермер не может себе позволить нанять маркетолога, торгового представителя, продавца.

— Мы стали заниматься поиском таких производителей, тестировать их продукцию, и если качество суперское, то мы предлагаем свои услуги как дистрибьютора, забирая на себя расходы на логистику, переговоры с торговыми сетями, — поясняет Кярам Смоян. — Для тех, кто не хочет работать с нами, мы проводим обучение, рассказываем, как вывести товар на рынок самостоятельно. Мы готовы делиться накопленным опытом и компетенциями, не считаем, что это как-то ущемляет наши интересы.

Вначале Торговый дом «БМК» работал с производителями Новосибирской области и Алтайского края. Потом в компанию начали обращаться небольшие производители из других регионов России, которым был интересен новосибирский рынок и они хотели на него зайти.

— До 2019 года мы еще сами искали партнеров, а потом на нас заработало сарафанное радио. Мы доказали свою платежеспособность, надежность, свои идеи — и люди в нас поверили, — подчеркивает Кярам. — При этом мы постоянно посещаем выставки в Новосибирске, Москве, в других регионах, знакомимся с производителями. Мы внимательно изучаем новые продукты и включаем их в свой портфель. Сейчас многие производители стремятся работать через дистрибьюторов, которые помогают им заходить в традиционную розницу, в том числе магазины у дома, чтобы не потерять в логистике и доходности. Мы выстраиваем свою логистику так, чтобы вывозить продукцию в деревни, в маленькие города области.

Двигаться вперед!

— Не буду лукавить, я твердо уверен, что миссия любого бизнеса — это в первую очередь зарабатывание денег. На старте проекта у меня в компании работало 3 человека. Сейчас — более 100. И мы продолжаем расширяться, так как у нас есть идея: восстановить производство колбас на «Бийском мясокомбинате», — делится планами Кярам Смоян. — Ранее предприятие уже выпускало этот продукт, и он отличался очень высоким качеством, но при этом довольно дорого стоил. Сейчас я хочу вернуть обратно производство хорошей колбасы и наладить ее дистрибуцию по регионам России.

Еще одна задача предпринимателя — выстроить логистику по поставке продукции по районам Новосибирской области. Пока компании проще возить товар в Красноярск, Новокузнецк, Томск, чем в малые города Новосибирской области. При этом владельцы магазинчиков из малых городов часто приезжают закупаться продуктами питания в Новосибирск, тратят на это свои деньги и время.

— Считаю, что ни в каком бизнесе нельзя останавливаться. Всегда нужно двигаться вперед и развиваться. Как только ты остановился, то рано или поздно тебя кто-то из конкурентов съест, — резюмирует Кярам Смоян.

Кярам Смоян — основатель консалтингового агентства «Консалтинг Service», основатель Торгового  дома «БМК», компании, лидирующей в Сибири среди поставщиков мясных снеков и закусок к пенным напиткам. Председатель общины езидов в Новосибирске, поддерживающей футбольный клуб FC EZIDI NSK. Наставник по бизнес-идеям для подрастающего поколения и спонсор организаций, занимающихся помощью проблемным детям и их родителям.

Фото предоставлены Кярамом Смояном

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Мой бизнес Бренды Новосибирской области бизнес


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