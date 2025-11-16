В Новосибирске запрещают левые повороты

На пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Северном проезде реализована новая схема движения: по принципу «отложенного» поворота через соседние перекрестки:

Судя по комментариям в соцсетях, автовладельцы реагируют на изменение схемы движения в основном негативно. Ключевой аргумент — большое количество фур в этой части города:

— Когда вечером едешь со стороны Петухова на Ефремова, а тебе нужно повернуть к ТЦ «Метро», ты должен найти площадку для разворота на Северном проезде? Для габаритной машины это невозможно. Ширина дороги позволит развернуться только легковым авто, если нет пробок, а пробки там постоянно. Площадок для разворота нет.

— Со стороны «Метро» есть петля для разворота легкового транспорта. А что будут делать фуры? Пока у них будет возможность разворачиваться на территории ТЦ, но как скоро это надоест ТЦ? Думаю, что вскоре там появятся ограничительные рамки для большегрузов.

— При выезде с Левобережного рынка поворот налево никому не мешал. Странное решение. Там хватало проезда для движения автомобилей во всех направлениях.

— Думаю, что сейчас на Петухова станет еще больше проблем с фурами, которым придется выезжать на эту улицу и рассчитывать дорогу, чтобы избежать проблему с запретом левых поворотов на Сибиряков-Гвардейцев.

— Со стороны Левобережного рынка 90% транспорта — это фуры. Как они будут разворачиваться для проезда налево?