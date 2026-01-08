Новосибирцы застряли в деревне Пристань-Почта из-за снежного заноса

Новосибирцы с несовершеннолетним ребенком оказались в сложной ситуации. Накануне Рождества семья Кудиновых приехала в гости в деревню Пристань-Почта Колыванского района. Однако ночью дорогу замело снегом, и они не могут вернуться обратно.

Семья из области разместила в паблике «АСТ-54» крик о помощи. Они приехали в деревню Пристань-Почта в Колыванском районе 5 января и планировали остаться на Рождество. Однако утром 8 января они не смогли уехать, так как дороги в деревне оказались завалены сугробами.

Жители Новосибирска пытались связаться с администрацией района, но не получили ответа на свои звонки.

— Выехать отсюда невозможно, продукты первой необходимости заканчиваются, магазинов в деревне нет. Помогите, мы в ловушке, — написала женщина.

Женщина жалуется, что в снежном плену оказался ее несовершеннолетний ребенок.

Она также говорит, что в случае ЧП ни скорая, ни пожарные не смогут проехать по заснеженным улицам.

Ранее редакция сообщала о том, что движение автобусов и грузовиков по новосибирским трассам временно ограничили.