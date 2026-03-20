В Новосибирске остановка транспорта рухнула из-за снега

В пятницу, 20 марта, прокуратура Заельцовского района Новосибирска начала проверку после обрушения крыши остановочного павильона «Метро Гагаринская». Об этом сообщило региональное надзорное ведомство.

— По предварительной информации, обрушение произошло под тяжестью неубранного снежного покрова, — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что инцидент произошёл на остановке наземного транспорта, расположенной вблизи станции метро. Никто не пострадал.

В процессе проверки будет проведена оценка работы сотрудников, занимающихся очисткой улиц от снега и наледи. Также будет проверено соблюдение норм и правил в области благоустройства и обеспечения безопасности транспортной инфраструктуры.

Напомним, что МЧС призывает новосибирцев держаться подальше от стен зданий. Пешеходам советуют ходить на расстоянии 1,5–2 метра от стен зданий и избегать близкого подхода к балконам. Если на дороге видны следы упавшего снега или льда, это явный признак того, что лучше обойти этот участок.

