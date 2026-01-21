Фуры застряли в снегу, парализовав движение в районе Новосибирска

Жители Октябрьского района Новосибирска жалуются на транспортный коллапс, который начался 14 января. По словам местного жителя Егора Гусева, новые маршруты для большегрузов привели к тому, что фуры заблокировали узкие улочки частного сектора.

По словам собеседника, после изменения схемы движения большегрузы стали массово ездить через улицы Хитровскую, Дубравы и Выборную. Проблема усугубляется плохим состоянием дорог: из-за снега и глубокой колеи фуры часто буксуют и застревают, полностью блокируя движение.

— Власти вводят новые маршруты для большегрузов — якобы чтобы разгрузить город. Но получается всё с точностью до наоборот, — сказал новосибирец Егор Гусев изданию Om1 Новосибирск.

Собеседник отметил, что фуры на улицах Дубравы и Выборной стоят уже с прошлой недели. Из-за этого затора жители района испытывают трудности с тем, чтобы отвезти детей в школу и добраться до работы.

— Выехать нельзя, вернуться — тоже. Дети не могут доехать до школы, люди опаздывают на работу, автобусы стоят, — отметил Егор Гусев.

Мужчина рассказал, что обращался с жалобой в ЦОДД по поводу этой ситуации, но это не помогло. Дороги очистили, но проезд остаётся сложным, а фуры всё ещё блокируют улицы.

Напомним, с февраля 2026 года в Новосибирске ограничат движение большегрузов на некоторых дорогах местного значения. В новых правилах предусмотрены зоны, в которые заезд технике свыше 12 тонн будет полностью запрещен.

