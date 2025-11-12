Экс-министр Решетников займётся созданием промпарка DoorHan в Новосибирске

12 ноября в Новосибирске открылся XIV Всероссийский форум территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2025». В первый день работы форума было подписано два соглашения о создании новых промышленных парков.

Бывший министр Лев Решетников возглавит создание нового промышленного парка DoorHan в Новосибирске. Соответствующее соглашение было подписано между Корпорацией развития Новосибирской области и компанией «Дорхан Восток Девелопмент».

Проект мультитехнологического индустриального парка «Дорхан» рассчитан на период с 2026 по 2035 год. Общий объём инвестиций составит 10 миллиардов рублей. По планам инвестора, на предприятиях парка будет создано около тысячи новых рабочих мест. Промпарк будет создаваться в формате light industrial, который ориентирован в том числе на малые и средние промышленные предприятия, испытывающие сегодня дефицит в производственных площадях. Парк будет включать производственные, административные и складские помещения, обеспеченные необходимой инфраструктурой

— В первые три года реализации проекта предполагается строительство на площади около 50 тысяч квадратных метров. В перспективе общая площадь парка в Новосибирске может достигнуть 500 тысяч квадратных метров. В текущем году нам надо найти площадку, заякориться и дальше уже старт. Нам хотелось бы землю взять по механизму масштабных инновационных проектов, но в регионе ее уже не так много осталось, — сказал генеральный директор ООО «Дорхан Восток Девелопмент» Лев Решетников, отвечая на вопрос Infopro54.

В планах компании «Дорхан Восток Девелопмент» развитие парковых проектов в других регионах Сибири и Дальнего Востока, таких как Тюмень, Иркутск, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.

Еще одним проектом, по которому было подписано соглашение на «ИнПарк-2025», стал индустриальный парк «НОВА». Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили Корпорация развития региона и компания ООО «НОВО-ГРУПП».

Проект, который планируется реализовать в Новосибирском районе на территории Новолуговского сельсовета, получил федеральную поддержку. По итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России принято решение о выделении субсидии в размере 250 миллионов рублей. Эти средства предназначены для возмещения затрат на строительство инфраструктуры. Как сообщил управляющий партнер индустриального парка «НОВА» Роман Исайкин, срок реализации проекта рассчитан на десять лет. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу, а осваивать субсидию компания начнет уже в следующем году.

Одной из ключевых особенностей будущего парка станет мелкая нарезка участков — по 30 и 60 соток. Такой подход, по замыслу авторов, создает «легкий вход» для компаний, готовых запустить компактное производство. Каждый участок будет обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями, что избавит резидентов от дополнительных вложений в инфраструктуру. Еще одним преимуществом называется расположение на границе с Новосибирском, что обеспечивает прямой доступ к трудовым ресурсам города. Для сотрудников предприятий-резидентов на территории парка будет обустроена зона отдыха с пешеходной тропой и арт-объектами.

Индустриальный парк «НОВА» создается по проекту типа Greenfield на площади 33,2 гектара. Планируется, что его резидентами станут не менее 22 малых и средних предприятий. Парк будет иметь смешанный профиль и откроет возможности для компаний из различных секторов экономики, включая машиностроение, металлообработку, производство электроники и упаковки. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 6,5 миллиарда рублей.

—То, что у нас появляются новые индустриальные площадки – большое преимущество для региона. Главный пользователь промышленной инфраструктуры — это бизнес. Мы можем предоставлять инвестору варианты для размещения бизнеса под любой запрос, с разными условиями, и это зачастую и становится одним из факторов, который помогает инвестору сделать выбор в пользу Новосибирской области, — говорит врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

На сегодняшний день в Новосибирской области функционирует более десяти промышленных (индустриальных) парков, что делает регион лидером по количеству таких площадок в Сибирском федеральном округе. Они включают в себя как крупные государственные проекты, так и частные парки.

