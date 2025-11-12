Рекламодателям

Экс-министр Решетников займётся созданием промпарка DoorHan в Новосибирске

  • 12/11/2025, 15:00
Автор: Мария Гарифуллина
Экс-министр Решетников займётся созданием промпарка DoorHan в Новосибирске
Предполагаемый объем инвестиций данного проекта – 10 миллиардов рублей

12 ноября в Новосибирске открылся XIV Всероссийский форум территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2025». В первый день работы форума было подписано два соглашения о создании новых промышленных парков.

Бывший министр Лев Решетников возглавит создание нового промышленного парка DoorHan в Новосибирске. Соответствующее соглашение было подписано между Корпорацией развития Новосибирской области и компанией «Дорхан Восток Девелопмент».

Проект мультитехнологического индустриального парка «Дорхан» рассчитан на период с 2026 по 2035 год. Общий объём инвестиций составит 10 миллиардов рублей. По планам инвестора, на предприятиях парка будет создано около тысячи новых рабочих мест. Промпарк будет создаваться в формате light industrial, который ориентирован в том числе на малые и средние промышленные предприятия, испытывающие сегодня дефицит в производственных площадях. Парк будет включать производственные, административные и складские помещения, обеспеченные необходимой инфраструктурой

— В первые три года реализации проекта предполагается  строительство на площади около 50 тысяч квадратных метров. В перспективе общая площадь парка в Новосибирске может достигнуть 500 тысяч квадратных метров. В текущем году нам надо найти площадку, заякориться и дальше уже старт.  Нам хотелось бы землю взять по механизму масштабных инновационных проектов, но в регионе ее уже не так много осталось, — сказал генеральный директор ООО «Дорхан Восток Девелопмент» Лев Решетников, отвечая на вопрос Infopro54.

В планах компании «Дорхан Восток Девелопмент» развитие парковых проектов в других регионах Сибири и Дальнего Востока, таких как Тюмень, Иркутск, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.

Еще одним проектом, по которому было подписано соглашение на «ИнПарк-2025», стал индустриальный парк «НОВА». Соответствующее соглашение о сотрудничестве заключили Корпорация развития региона и компания ООО «НОВО-ГРУПП».

Проект, который планируется реализовать в Новосибирском районе на территории Новолуговского сельсовета, получил  федеральную поддержку. По итогам конкурсного отбора Минэкономразвития России принято решение о выделении субсидии в размере 250 миллионов рублей. Эти средства предназначены для возмещения затрат на строительство инфраструктуры.  Как сообщил управляющий партнер индустриального парка «НОВА» Роман Исайкин, срок реализации проекта рассчитан на десять лет. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу, а осваивать субсидию компания начнет уже в следующем году.

Одной из ключевых особенностей будущего парка станет мелкая нарезка участков — по 30 и 60 соток. Такой подход, по замыслу авторов, создает «легкий вход» для компаний, готовых запустить компактное производство. Каждый участок будет обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями, что избавит резидентов от дополнительных вложений в инфраструктуру. Еще одним преимуществом называется расположение на границе с Новосибирском, что обеспечивает прямой доступ к трудовым ресурсам города. Для сотрудников предприятий-резидентов на территории парка будет обустроена зона отдыха с пешеходной тропой и арт-объектами.

Индустриальный парк «НОВА» создается по проекту типа Greenfield на площади 33,2 гектара. Планируется, что его резидентами станут не менее 22 малых и средних предприятий. Парк будет иметь смешанный профиль и откроет возможности для компаний из различных секторов экономики, включая машиностроение, металлообработку, производство электроники и упаковки. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 6,5 миллиарда рублей.

—То, что у нас появляются новые индустриальные площадки – большое преимущество для региона. Главный пользователь промышленной инфраструктуры — это бизнес. Мы можем предоставлять инвестору варианты для размещения бизнеса под любой запрос, с разными условиями, и это зачастую и становится одним из факторов, который помогает инвестору сделать выбор в пользу Новосибирской области, — говорит врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

На сегодняшний день в Новосибирской области функционирует более десяти промышленных (индустриальных) парков, что делает регион лидером по количеству таких площадок в Сибирском федеральном округе. Они включают в себя как крупные государственные проекты, так и частные парки.

Ранее редакция рассказывала, кто стал новым покупателем новосибирского «Сибэлектротерма».

Фото Infopro54

1 648

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : промышленный парк Лев Решетиков


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирск и Уагадугу укрепляют связи
12/11/25 17:15
Власть
Жительница Новосибирска подменила брендовые вещи с маркетплейса на подделки
12/11/25 16:00
Общество Право&Порядок
Проект новой школы «РОСТ» в Новосибирске отметили на международном уровне
12/11/25 15:45
Недвижимость
Экс-министр Решетников займётся созданием промпарка DoorHan в Новосибирске
12/11/25 15:00
Бизнес Власть
В Минэнерго России не исключили проблемы с отоплением в Бердске и Искитиме
12/11/25 14:00
Власть Общество
Новосибирцам рассказали правила безопасного шопинга
12/11/25 13:00
Общество
В Госдуму внесут проект закона о контроле оказания медпомощи иностранцам без полиса
12/11/25 12:00
Общество
Сибирская продовольственная неделя: деловая программа ответит на вызовы ритейла и HoReCa в эпоху трансформации
12/11/25 11:05
Бизнес
Новосибирская библиотека объяснила отсутствие крестов на куполах храма в своем посте
12/11/25 11:00
Культура Общество
Расходы россиян на короткие поездки и рестораны выросли в ноябрьские праздники
12/11/25 10:50
Финансы
На инвестиционной карте Новосибирска появилась Особая экономическая зона
12/11/25 10:30
Бизнес Власть Инвестиции
«Здесь вам не СССР»: в Новосибирске компании экономят на новогодних подарках для детей сотрудников
12/11/25 10:00
Бизнес Общество
«Заблудились в статистике»: Минсельхоз и аудиторы разошлись в оценке залежных земель в Новосибирской области
12/11/25 9:00
Агропром Власть
«Предприниматели в шоке»: штрафы для бизнеса в России предлагают повысить в несколько раз
11/11/25 19:00
Бизнес Власть
Экс-директор «Красного факела» возместил ущерб, выплатив более семи миллионов
11/11/25 18:00
Право&Порядок
В онлайн-карту Новосибирска включили стоимость проезда в общественном транспорте
11/11/25 17:30
Город Общество Транспорт
В Новосибирске из реестра памятников исключат деревянный дом на Коммунистической
11/11/25 16:09
Общество
Рекордные 855 млн бонусов Спасибо получат клиенты Сбера на Зелёный день
11/11/25 15:50
Бизнес
Роскомнадзор отключит Рунет от общемировой сети при вмешательстве в выборы
11/11/25 15:00
Власть Телекоммуникации
Собственник сибирского ритейлера «Мария-Ра» проводит реструктуризацию
11/11/25 14:30
Бизнес
Популярное
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области
11/11/25 15:55
Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском
11/11/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять