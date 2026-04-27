В промышленном парке под Новосибирском планируют создать колледж

Автор: Юлия Данилова

В качестве ориентира управляющая компания рассматривает ОЭЗ «Алабуга» в Казани

В индустриально-промышленном парке «Такот Толмачёво», который создается на базе бывшей ТЭЦ-6, планируют построить колледж. Об этом сообщила пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области». Специализация колледжа пока не уточняется.

— В качестве ориентира управляющая компания рассматривает ОЭЗ «Алабуга» в Казани с её учебно-образовательными центрами на базе индустриального парка, — уточняется в сообщении.

На сайте ОЭЗ «Алабуга» отмечается, что «Алабуга Политех» — производственно-образовательный центр по подготовке квалифицированных рабочих кадров. Мощность подготовки — 10 тысяч человек в год, 19 направлений обучения: промышленная робототехника; промышленная автоматика; промышленное оборудование и т.д. На территории ОЭЗ также размещены хостелы и корпоративное жилье для размещения студентов.

В корпорации напомнили, что площадка в 360 га находится рядом с аэропортом Толмачёво, трассой «Иртыш», ж/д станцией Клещиха. В парке сформировано 60 земельных участков площадью по 5 гектаров, подведены коммуникации и подготовлена инфраструктура. Площадка ориентирована на производственные и логистические компании.

— На данный момент управляющая компания парка уже запустила на площадке собственное производство котельного оборудования для твёрдых видов топлива и планирует наращивать мощности. В долгосрочной перспективе планируется строительство вдоль трассы дилерского центра китайских легковых автомобилей, а также гостиницы, — подчеркнули в корпорации.

Также планируется, что на территории парка появится вертолётная площадка.

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что ООО «Инженерные сети трейд» приобрело площадку ТЭЦ-6 под Новосибирском

В феврале 2023 года представитель компании сообщал Infopro54 о том, что место ТЭЦ-6 займет промышленный парк с уклоном в оборонку. Первая презентация проекта состоялась на Восточном экономическом форуме в 2023 году.

В планах инициатора проекта было восстановление железнодорожной ветки до промышленной площадки. Она пройдет через старое Толмачевское шоссе в сторону Клещихи. На стартовом этапе инвестиции в проект оценивались в 30 млрд рублей. Для реализации проекта компания планировала привлечь еще одного-двух крупных инвесторов.

В 2024 году Лев Решетников, который на тот момент был министром экономического развития области, сообщал,  что российско-китайский индустриальный парк рассчитывает привлечь 120 млрд рублей инвестиций. Он пояснял, что основной упор в развитии парка будет направлен на локализацию китайских предприятий с различными видами производств.

Ранее редакция сообщала о том, что образовательный кластер планируется создать в технопарке «Ново-Николаевский», в том числе, губернаторский колледж «Новая смена». Отмечалось, что он будет ориентирован на такие направления подготовки, как транспорт и логистика, электронная торговля, беспилотные авиационные системы, строительство и ЖКХ, информационные технологии и машиностроение. 

Иллюстрация из рендера, предоставленного «Корпорацией развития Новосибирской области».

Новосибирская ТЭЦ-4 начинает модернизацию турбогенератора

Инвестиции в модернизацию турбогенератора № 7 оцениваются в 182 миллиона рублей. После проведения работ по обновлению значительно продлится срок службы этого агрегата, а также существенно возрастут показатели его надежности и безопасности, отметили в компании.

Планируемый срок проведения работ по замене статора и капитальному восстановлению ротора — 2027 год.

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске 27 апреля начала работать новая трамвайная эстакада, протяжённость которой составляет 632 метра. Этот путепровод с двумя путями расположен в районе площади Труда на левом берегу города.

Эстакада состоит из 14 пролётных металлических конструкций, опирающихся на 15 опор. Её наивысшая точка находится на высоте 12 метров от земли, а ширина составляет 15 метров, из которых 8 метров отведены под движение трамваев. Длина открытого участка достигает около 1,5 километра. Строительство выполнено в рамках концессионного соглашения о возведении четвёртого моста через реку Обь.  Подрядчиком выступила компания группы «ВИС».

Эко-квартал «На Кедровой» растет: ключи от нового дома и строительство детского сада

В портфеле застройщика этот проект позиционируется как один из самых зеленых, уютных и комфортных для всей семьи.

В ГК «Расцветай» передача ключей традиционно превращается в яркое событие. В новостройке украсили входные группы, сделали зону с угощением, а для юных гостей приготовили подарки и провели мастер-класс по раскрашиванию картинок. В теплой и радостной атмосфере новоселы смогли познакомиться друг с другом, сделать фото и, конечно же, получить долгожданные ключи от собственных квартир.

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Корректировки в закон об административных правонарушениях готовятся в Новосибирской области. Проект проходит оценку регулирующего воздействия.

Как отмечается в документе, в регионе планируется ввести штрафы за розничную продажу автомобильного бензина и дизельного топлива лицам, не достигшим 18 лет. Исключение предлагают оставить для подростков, достигших возраста 16 лет, и имеющих право на управление транспортным средством, если они заправляют топливный бак транспортного средства.

Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

В первом квартале 2026 года почти 12 тысяч предпринимателей Сибири вернули часть расходов на эквайринг благодаря программе компенсации НДС от Сбера. Наибольшую активность проявили бизнес-сообщества Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областей.

Программа действует на постоянной основе. Подключиться и получить выплату можно в любой момент через веб-версию или мобильное приложение СберБизнес. Более того, мера поддержки пользуется спросом у новых клиентов: свыше половины предпринимателей, заключивших договор эквайринга в первом квартале, уже воспользовались этой возможностью.

Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска в очередной раз продлила разрешение на строительство ресторана на улице Лазурной в микрорайоне МЖК Восточный. Это уже третье продление. Заведение планируют построить прямо на месте АЗС, где четыре года назад прогремел мощный взрыв.

Согласно разрешению, застройщик — компания «Рента-Центр» — получил право строить заведение до 6 ноября 2026 года. Ранее документ продлевали 21 ноября 2024 года (до 6 мая 2025-го) и 19 августа 2025 года (до 6 мая 2026-го).

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

