В промышленном парке под Новосибирском планируют создать колледж

В индустриально-промышленном парке «Такот Толмачёво», который создается на базе бывшей ТЭЦ-6, планируют построить колледж. Об этом сообщила пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области». Специализация колледжа пока не уточняется.

— В качестве ориентира управляющая компания рассматривает ОЭЗ «Алабуга» в Казани с её учебно-образовательными центрами на базе индустриального парка, — уточняется в сообщении.

На сайте ОЭЗ «Алабуга» отмечается, что «Алабуга Политех» — производственно-образовательный центр по подготовке квалифицированных рабочих кадров. Мощность подготовки — 10 тысяч человек в год, 19 направлений обучения: промышленная робототехника; промышленная автоматика; промышленное оборудование и т.д. На территории ОЭЗ также размещены хостелы и корпоративное жилье для размещения студентов.

В корпорации напомнили, что площадка в 360 га находится рядом с аэропортом Толмачёво, трассой «Иртыш», ж/д станцией Клещиха. В парке сформировано 60 земельных участков площадью по 5 гектаров, подведены коммуникации и подготовлена инфраструктура. Площадка ориентирована на производственные и логистические компании.

— На данный момент управляющая компания парка уже запустила на площадке собственное производство котельного оборудования для твёрдых видов топлива и планирует наращивать мощности. В долгосрочной перспективе планируется строительство вдоль трассы дилерского центра китайских легковых автомобилей, а также гостиницы, — подчеркнули в корпорации.

Также планируется, что на территории парка появится вертолётная площадка.

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что ООО «Инженерные сети трейд» приобрело площадку ТЭЦ-6 под Новосибирском

В феврале 2023 года представитель компании сообщал Infopro54 о том, что место ТЭЦ-6 займет промышленный парк с уклоном в оборонку. Первая презентация проекта состоялась на Восточном экономическом форуме в 2023 году.

В планах инициатора проекта было восстановление железнодорожной ветки до промышленной площадки. Она пройдет через старое Толмачевское шоссе в сторону Клещихи. На стартовом этапе инвестиции в проект оценивались в 30 млрд рублей. Для реализации проекта компания планировала привлечь еще одного-двух крупных инвесторов.

В 2024 году Лев Решетников, который на тот момент был министром экономического развития области, сообщал, что российско-китайский индустриальный парк рассчитывает привлечь 120 млрд рублей инвестиций. Он пояснял, что основной упор в развитии парка будет направлен на локализацию китайских предприятий с различными видами производств.

Ранее редакция сообщала о том, что образовательный кластер планируется создать в технопарке «Ново-Николаевский», в том числе, губернаторский колледж «Новая смена». Отмечалось, что он будет ориентирован на такие направления подготовки, как транспорт и логистика, электронная торговля, беспилотные авиационные системы, строительство и ЖКХ, информационные технологии и машиностроение.