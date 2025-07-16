ОПРОВЕРЖЕНИЕ. Ошибка в публикации про ООО «Мосты Сибири»

В публикации «Новосибирская налоговая банкротит сразу несколько компаний» была допущена ошибка. Налоговый орган обратился в суд с иском к другой компании с тем же наименованием, директором которой является Ольга Козлович. Компания, выступавшая подрядчиком по ремонту моста через реку Омь и двух мостовых сооружений в Кыштовском районе, задолженности перед налоговой не имеет. В связи с этим в текст был внесены изменения. Он опубликован на сайте Infopro54.ru в новой редакции.
Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова
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