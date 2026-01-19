Четвертый мост в Новосибирске почистили от снега

Группа «ВИС» отчиталась о приведении в нормативное содержание автодороги мостового перехода через реку Обь. Как пояснили в компании, в Новосибирске, по данным метеорологов, с ноября 2025 года по 10 января 2026 года впервые за весь период наблюдений с 1900 года выпало около 140 мм осадков. Ситуацию усугубили резко отрицательные температуры.

— Расчистка трассы осуществляется круглосуточно. Сегодня начат вывоз временно складированного на площадках снега на снегоплавильные пункты. Эту работу планируется завершить за 3 дня, — подчеркнули в компании.

Эксплуатацию мостового перехода осуществляет компания-оператор «Транстолл», входящая в Группу «ВИС». Обработка проезжей части осуществляется специальным реагентом в состав которого входят ингибиторы коррозии и специальные добавки, снижающие агрессивное воздействие материала на металлические поверхности автомобилей.

Напомним, на минувших выходных качество уборки четвертого моста раскритиковал общественник Евгений Митрофанов. Минтрас региона сообщал, что содержание моста до принятия его в эксплуатацию будет входить в обязанности группы «ВИС».

Ранее новосибирцы жаловались на пробки, которые увеличились после ввода моста в эксплуатацию.

Ранее редакция сообщала о том, что в ночь с 15 на 16 декабря в Новосибирске открыли четвертый мост через Обь стоимостью почти 47 млрд рублей. До полного ввода объекта в эксплуатацию проезд по нему будет бесплатным.