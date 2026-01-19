Поиск здесь...
Четвертый мост в Новосибирске почистили от снега

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Подрядчик обещает его вывезти на снегоплавильные пункты за три дня

Группа «ВИС» отчиталась о приведении в нормативное содержание автодороги мостового перехода через реку Обь. Как пояснили в компании, в Новосибирске, по данным метеорологов, с ноября 2025 года по 10 января 2026 года впервые за весь период наблюдений с 1900 года выпало около 140 мм осадков. Ситуацию усугубили резко отрицательные температуры.

— Расчистка трассы осуществляется круглосуточно. Сегодня начат вывоз временно складированного на площадках снега на снегоплавильные пункты. Эту работу планируется завершить за 3 дня, — подчеркнули в компании.

Эксплуатацию мостового перехода осуществляет компания-оператор «Транстолл», входящая в Группу «ВИС».

Эксплуатацию мостового перехода осуществляет компания-оператор «Транстолл», входящая в Группу «ВИС». Обработка проезжей части осуществляется специальным реагентом в состав которого входят ингибиторы коррозии и специальные добавки, снижающие агрессивное воздействие материала на металлические поверхности автомобилей.

Напомним, на минувших выходных качество уборки четвертого моста раскритиковал общественник Евгений Митрофанов. Минтрас региона сообщал, что содержание моста до принятия его в эксплуатацию будет входить в обязанности группы «ВИС».

Ранее новосибирцы жаловались на пробки, которые увеличились после ввода моста в эксплуатацию.

Ранее редакция сообщала о том, что в ночь с 15 на 16 декабря в Новосибирске открыли четвертый мост через Обь стоимостью почти 47 млрд рублей. До полного ввода объекта в эксплуатацию проезд по нему будет бесплатным. 

Фото пресс-службы Группы «ВИС».

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Рынок бьюти-индустрии в Новосибирске лидер по масштабам ухода в серый сектор

Минувший строительный год в Новосибирске оказался эстетически интересным

ЖК «Русское солнце» — олицетворение весьма отрадного для Новосибирска тренда. Тренд этот обрел статистическо-предметную наглядность именно в 2025-м. И в 2026-м, надеюсь, продолжит крепнуть, шириться и станет в итоге родовой чертой новосибирского девелопмента.

Он, тренд этот, вот каков: застройщики со здоровыми амбициями строят здания и комплексы с сильным пейзажно-имиджевым потенциалом в активных точках городской панорамы. Строят то, что потом войдет в туристические альбомы «Новосибирск», в блоги Славы Степанова Gelio и в наборы открыток для вокзальных и гостиничных киосков.

«Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Группа компаний «Урбантех» на инвестсовете в мэрии Новосибирска накануне Нового года представила предложение по развитию автоматизированной системы безопасности дорожного движения. В рамках концессионного соглашения в Новосибирске инвестор предложил установить до 200 линейных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54 уточнил, что предлагаемые инвестором в рамках концессионного соглашения комплексы фотовидеофиксации, позволяют решать множество задач по контролю безопасности дорожного движения на разных участках дорог и приводят к снижению транспортных и социальных рисков.

На улицах Новосибирска ограничивают парковку автотранспорта

Автор: Юлия Данилова

Во всех районах Новосибирска с 11 января вводятся ограничения парковки транспорта. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

— Соответствующие дорожные знаки начнут устанавливать после 10 января. Места установки знаков указаны в сообщении муниципалитета.  Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками и соблюдать правила дорожного движения, — говорится в сообщении.

В Новосибирске скончался инженер, давший название Бугринскому мосту

9 января 2026 года ушел из жизни известный в Новосибирске инженер-конструктор и общественный деятель Владимир Фёдорович Ларичев. Ему было 85 лет. Он был одним из авторов проекта Бугринского моста. Он же придумал и название своему детищу. Об этом сообщили в группе «Бугринский комитет».

— Это был человек  с активной жизненной позицией, участник и соорганизатор многих значимых общественных дел для жителей города и Бугров. Для нас он был надежным старшим товарищем, другом и мудрым наставником, отзывчивым и чутким человеком. Выражаем глубокие искренние соболезнования семье и близким, — сообщили в посте.

Новосибирских водителей призывают отказаться от поездок

10 января в Новосибирске ожидаются метель и сильный снегопад. Резкие порывы ветра будут достигать 18 м/с.  Об этом рассказали в МЧС Новосибирской области. В связи с этим в телеграм-канале регионального ГАИ к водителям обратились с призывом воздержаться от поездок.

—  Осадки в виде снега, метели, снежные заносы и сужение проезжей части в результате выпавших осадков, а также велокурьеры в населенных пунктах, будут способствовать сохранению сложной дорожной обстановки и увеличению количества ДТП, — сообщили в МЧС региона.

В центре Новосибирска протестируют адаптивную систему работы светофоров

В Новосибирске идут работы по внедрению локально-адаптивного режима светофоров. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

— С губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым проверили работу областного и городского Центров организации дорожного движения, оценили их взаимодействие, — поделился мэр.

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

