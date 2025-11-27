Автомобилисты и УК названы главными проблемами при уборке снега в Новосибирске

В Новосибирске рекордные ноябрьские снегопады не привели к рекордным заработкам компаний, которые оказывают услуги по уборке и вывозу снега. Infopro54 опросил участников рынка и выяснил, что ажиотажного спроса и очереди из клиентов почти ни у кого нет. На сегодняшний день у компаний задействована не вся техника и не все сотрудники.

Интенсивные осадки был четыре дня назад — в ночь с 23 на 24 ноября. По данным Западно-Сибирского УГМС прирост снега тогда составил 5-10 см. Убрать этот снег с дорог, тротуаров и внутриквартальных проездов до сих пор до конца не могут. На многих улицах существенно сужена проезжая часть. Вот так вечером 26 ноября выглядела улица Мичурина: одну полосу занимает снег, который сгребли, и рядом припаркованы автомобили. Они еще больше сужают улицу и мешают работать снегоуборочной технике.

Сегодня, 27 ноября, ситуация немного изменилась: снег ночью сгребли поближе к тротуару, но улица все равно остается суженой. И тут продолжают парковать автомобили.

—Это очень серьезная проблема. Мы с таким поведением автовладельцев сталкиваемся буквально на каждом шагу, независимо от того, работаем ли контракту с государственными или муниципальными учреждениями, или работаем по заявкам бизнеса, УК или ТСЖ. На какой объект в Новосибирске ни выйди — везде будут препятствия в виде машин. Они стоят на проезжей части, на тротуарах, во дворах. Во дворах автовладельцы даже бывают и до них дозваниваются, но они не убирают машин. Заняты, лень — разные причины. По моим наблюдениям, ситуация ухудшается, всё больше таких случаев. Подобное отношение очень мешает и не дает быстро привести город в порядок, — рассказал Infopro54 сотрудник компании «Лидер Лэнд».

Журналист Infopro54 27 ноября был свидетелем уборки снега в одном из дворов по улице Кирова. Там большая техника действовала, как выразилась старшая по дому, «квадратно-гнездовым способом», вынужденно объезжая не убранные автомобили.

— Мы за сутки в чате всех предупреждаем, объявления развешиваем — все равно остаются машины. Только оцепление и эвакуация позволят все вычистить, но, к сожалению, не доступные нам эти методы. Потому что у всех права. Потом собственники машин еще и недовольны, тем, что им приходится свое сокровище откапывать из-под грязного снега, — говорит представитель ТСЖ.

Но во многих новосибирских дворах нет и такой уборки, из-за большого количества снега там затруднен и проход, и проезд, и парковка. Дворники, если они есть, очищают территорию по мере возможности, но кучи остаются невывезенными.

— Многие новосибирские УК просто выжидают. Они обычно начинают вывозить снег после Нового года, когда уже завалены все газоны, детские и спортивные площадки во дворах. Жители тогда уже негодуют, требуют, жалуются. Тогда у управляющих компаний и деньги находятся сразу, в том числе и на предоплату. И в этом году точно такая же ситуация. Снега много, но ажиотажного спроса на его вывоз нет, — говорит руководитель компании «Куб54.рф» Ольга Гусева.

В ближайшие сутки погода в Новосибирской области изменится — к субботе резко похолодает. В такой ситуации, говорят дорожники, нужно постараться максимально убрать весь мокрый снег с дорог и тротуаров.

Ранее редакция сообщала, что дворники стали самыми дефицитными работниками в Новосибирской области.