В центре Новосибирска начали тестировать пылеподавляющие составы

В Новосибирске уже две недели идет весенняя уборка. К 20 апреля должен быть завершен ее первый этап. В мэрии города сообщают, что вместе с классической уборкой, когда грязь нужно вывезти или смыть, используются новые подходы по пылеподавлению.

В Центральном районе Новосибирска стартовал пилотный проект по использованию специальных пылеподавляющих составов. Ими поливают проезжую часть дорог и тротуары. Опыт планируют тиражировать.

— Пылеподавляющие растворы — это сертифицированные, биологические составы, которые связывают пыль и при этом являются экологически безвредными. В Центральном районе сейчас проходит пилотный проект, эффективность оценивается. Такими составами обрабатывают и проезжую часть, и тротуары. Они связывают грязь, лишают её возможности подниматься в воздух, — рассказал Infopro54 начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Александр Стефанов.

В Новосибирске дорожные службы с 1 апреля перешли на весенне-летний формат содержания улиц. Главная задача после зимы — убрать накопившуюся грязь, смёт и остатки противогололедных материалов. Работы ведутся по графику, который предполагает завершение основного объема уборки к маю. Для территорий второй и третьей категорий срок определен 20 апреля, для четвертой категории — 30 апреля. В мае дорожники должны завершить основные работы после зимнего содержания и перейти в текущий плановый режим — поддерживающую уборку, которая будет продолжаться весь сезон. Эти сроки были в очередной раз названы 14 апреля на заседании постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству.

