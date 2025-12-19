Ледоруб для уборки дорог и тротуаров изобрели новосибирские инженеры

Новосибирская компания MAKSTEM по заказу администрации Кировского района разработала установку «ледоруб». Это навесное оборудование для зимней уборки города от наледи. В теплое время года его можно использовать для мульчирования на озелененных пространствах. Его протестировали на улицах района, в том числе в сильные морозы.

— Планируем использовать это новшество у нас в районе в ближайшее время, попросим подрядные организации приобрести, — сообщил директор МКУ «Кировское» Алексей Руднев.

По его словам, с помощью оборудования качество и скорость уборки возрастает в разы по сравнению с ручным трудом. Пескосмесь и реагенты при этом используются по минимуму.

На тестировании присутствовали представители мэрии Новосибирска, руководители всех районных ДЭУ, подрядчики. Один подрядчик сообщил, что у него уже есть погрузчик этого производителя, осталось только приобрести насадку для колки льда.

Спецтехнику планируют применять на остановках, трамвайных платформах, пешеходных пространствах.

Директор производственной компании MAKSTEM Вячеслав Макаров сообщил, что механизация ручного труда позволяет обеспечить качество уборки в условиях дефицита рабочих.

Ранее Кировский район первым в городе начал использовать систему «ПаркНет» и дистанционно управляемую газонокосилку.

Напомним, на декабрьском заседании комиссии по горхозу в горсовете Новосибирска назвали районы-лидеры по количеству гололедных травм. Хуже всего ситуация на территории Октябрьского. В Кировском районе было 196 обращений, не считая детей.

На минувшей неделе в Новосибирске испытали ИИ-устройство для контроля качества уборки дорог и дворов. Оно выявляет нарушения правил благоустройства, такие как неубранные снежные завалы и наледь во дворах. Эти данные помогут привлечь управляющие компании к ответственности. О новинке рассказал первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев. Этот прибор похож на камеры фотовидеофиксации и обнаруживает наледь, снежные заносы, сосульки, граффити на зданиях, незаконную рекламу.

По данным сервиса Контур Фокус, компания ООО «Макстем» создана в 2024 году. учредителем и директором является Вячеслав Макаров. Выручка компании по итогам 2024 года составила 157,6 млн рублей, чистая прибыль — 1,4 млн.

Ранее редакция сообщала о том, что дворники стали дефицитными работниками в Новосибирской области. Не спасает даже самая конкурентная зарплата в Сибири.