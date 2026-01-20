Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

В нынешнем сезоне в Новосибирске было открыто 19 площадок для складирования снега, вывезенного с городских улиц. По словам вице-мэра Иосифа Кодалаева, на данный момент часть снегоотвалов уже исчерпали лимит по приему снега. На части уровень наполняемости варьируется от 60% до 90%.

— Мы заблаговременно изыскали еще 11 площадок в районах города для приема снега. Мы понимаем, что нам нужно вывозить снег еще до апреля, чтобы подготовиться к паводку. Нужно очищать город, — подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас идет оформление дополнительных участков под снегоотвалы, которые станут подспорьем для дорожно-эксплуатационных управлений города.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что нынешняя зима выдалась очень снежной и снега выпало больше, чем за всю историю метеонаблюдений.

— В ноябре выпало осадков 208% от нормы, в декабре — 128%, в первой декаде января — 150%, — констатировал глава города.

По словам Кодалаева, на данным момент с улиц города уже вывезено на 20% больше снега, чем за весь период зимы 2024-2025 года.

Напомним, последние дни техника практически не выходила на уборку улиц города из-за аномальных морозов. Сейчас машины вновь выехали на дороги. Между тем, управляющие компании и подрядчики жалуются, что им мешают убирать снег припаркованные вдоль дорог и во дворах машины.

Ранее редакция сообщала о том, что нейросеть поможет убирать сугробы и наледь во дворах Новосибирска. Этот прибор похож на камеры фотовидеофиксации и обнаруживает наледь, снежные заносы, сосульки, граффити на зданиях, незаконную рекламу.