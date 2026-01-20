Поиск здесь...
Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

На части действующих снегоотвалов ресурс уже исчерпан

В нынешнем сезоне в Новосибирске было открыто 19 площадок для складирования снега, вывезенного с городских улиц. По словам вице-мэра Иосифа Кодалаева, на данный момент часть снегоотвалов уже исчерпали лимит по приему снега. На части уровень наполняемости варьируется от 60% до 90%.

— Мы заблаговременно изыскали еще 11 площадок в районах города для приема снега. Мы понимаем, что нам нужно вывозить снег еще до апреля, чтобы подготовиться к паводку. Нужно очищать город, — подчеркнул чиновник.

По его словам, сейчас идет оформление дополнительных участков под снегоотвалы, которые станут подспорьем для дорожно-эксплуатационных управлений города.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что нынешняя зима выдалась очень снежной и снега выпало больше, чем за всю историю метеонаблюдений.

— В ноябре выпало осадков 208% от нормы, в декабре — 128%, в первой декаде января — 150%, — констатировал глава города.

По словам Кодалаева, на данным момент с улиц города уже вывезено на 20% больше снега, чем за весь период зимы 2024-2025 года.

Напомним, последние дни техника практически не выходила на уборку улиц города из-за аномальных морозов. Сейчас машины вновь выехали на дороги. Между тем, управляющие компании и подрядчики жалуются, что им мешают убирать снег припаркованные вдоль дорог и во дворах машины.

Ранее редакция сообщала о том, что нейросеть поможет убирать сугробы и наледь во дворах Новосибирска. Этот прибор похож на камеры фотовидеофиксации и обнаруживает наледь, снежные заносы, сосульки, граффити на зданиях, незаконную рекламу.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Четвертый мост в Новосибирске почистили от снега

Автор: Юлия Данилова

Группа «ВИС» отчиталась о приведении в нормативное содержание автодороги мостового перехода через реку Обь. Как пояснили в компании, в Новосибирске, по данным метеорологов, с ноября 2025 года по 10 января 2026 года впервые за весь период наблюдений с 1900 года выпало около 140 мм осадков. Ситуацию усугубили резко отрицательные температуры.

— Расчистка трассы осуществляется круглосуточно. Сегодня начат вывоз временно складированного на площадках снега на снегоплавильные пункты. Эту работу планируется завершить за 3 дня, — подчеркнули в компании.

Читать полностью

В Новосибирской области трудоустроились 225 земских учителей за шесть лет

В Новосибирской области с 2020 года действует федеральная программа «Земский учитель». За период ее существования 225 педагогов заключили контракты с общеобразовательными учреждениями в 31 муниципальном образовании региона. Главным стимулом для участников программы служит единовременная выплата в 1 миллион рублей, которую учитель может использовать по своему усмотрению.

Министр образования области Мария Жафярова отметила, что в 2025 году Новосибирской области выделено 10 мест в рамках программы. Приступившие к работе педагоги – это учителя начальных классов, технологии, русского и английского языков, математики и географии, распределенные в Новосибирский, Чулымский, Доволенский и Коченевский районы, а также в р. п. Кольцово.

Читать полностью

Экс-директор новосибирского УКСа возглавил стройдепартамент в Томске

Автор: Оксана Мочалова

Бывший глава Октябрьского района Новосибирска и экс-директор городского Управления капитального строительства Александр Колмаков возглавил строительный блок в соседнем регионе. Он официально назначен главой департамента строительства Томской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Мазур.

Карьера Александра Колмакова тесно связана с Новосибирской областью. Выпускник НГАСУ, он прошел путь от работы в управлении строительства мэрии Новосибирска до поста главы администрации Октябрьского района города. В 2024 году он возглавил областное «Управление капитального строительства», курирующее крупные госзакупки на возведение социальных объектов.

Читать полностью

Андрей Травников оценил реализацию нацпроектов в регионе в 2025 году

Губернатор Новосибирской области ранее заявлял о необходимости наращивания темпов и повышения качества строительства и ремонта объектов. Анализируя результаты 2025 года, можно отметить, что количество проектов с нарушенными сроками снизилось. Это, в свою очередь, положительно сказалось на степени освоения бюджетных средств: по итогам года освоено свыше 96% запланированного объема, объекты сданы в эксплуатацию после строительства или ремонта. В 2026 году с началом полноценной работы новых национальных проектов объем работ не уменьшится, а значит, задача строительства и ремонта в сжатые сроки с высоким качеством остается приоритетной, подчеркнул глава Новосибирской области на оперативном совещании в Правительстве региона.

О ходе реализации национальных проектов в Новосибирской области, достижениях 2025 года и планах на 2026 год доложила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Читать полностью

Две купели в Новосибирской области не открыли из-за аномальных холодов

Автор: Юлия Данилова

Местные власти в районах области подготовили 26 официальных мест для купаний — там дежурят спасатели, полицейские, медики, волонтеры и представители администрации. Однако в селе Мереть и Чингисском сельсовете купели не открыли из‑за аномальных морозов (из числа заявленных ранее), сообщили в МЧС по Новосибирской области.

На 12.00 19 января обряд совершили 2 646 человек. Для охраны порядка задействованы около 400 человек и 150 единиц техники, организованы палатки с обогревом и горячий чай, к купелям проложены дорожки из сена, предотвращающие скольжение.

Читать полностью

«Росэкспресс» обязали вернуть в новосибирский бюджет 747 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Прокуратура Новосибирской области выиграла апелляцию в Седьмом арбитражном апелляционном суде по иску к ООО «Росэкспресс». Ведомство оспаривало решение Арбитражного суда Новосибирской области о признании недействительными контрактов Минпромторга Новосибирской области с компанией «Росэкспресс» на 747 млн рублей. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Как сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) со ссылкой на источник, знакомый с делом, «в апелляционной жалобе прокуроры использовали жесткие формулировки, описывающие взаимоотношения чиновников Минпромторга с «Росэкспрессом» как «коррупционные», а защитную позицию правительства — как покрывательство коллег». Также прокуратура использовала материалы уголовного дела чтобы дополнительно доказать заведомую незаконность шести оспариваемых контрактов.

Читать полностью
Бизнес Общество

От халяльной говядины до халяльных бровей: новосибирский бизнес стал чаще обращаться за сертификатами халяль

Власть Город

Еще 11 площадок для складирования снега нашли в Новосибирске

Общество

В Новосибирской области минимальный набор продуктов подорожал до 7572 рублей

Бизнес

Банкротство «Холидея» стало примером экономически обусловленного кризиса

Общество

Бастрыкин поручил возбудить дело о нарушениях на свалках в Новосибирске

Недвижимость

Застройщики Новосибирска продали квартиры на 120 млрд рублей

Город

Четвертый мост в Новосибирске почистили от снега

Бизнес Общество

Бьюти-индустрия в Новосибирске стала лидером по масштабам ухода в серый сектор

Бизнес

Корпорация развития ищет инвесторов для новосибирских месторождений торфа

Власть

В Новосибирской области трудоустроились 225 земских учителей за шесть лет

Финансы

Новогодние каникулы: как изменились туристические расходы россиян

Общество

Приставы депортировали почти сотню мигрантов из Новосибирской области

Власть Отставки и назначения

Экс-директор новосибирского УКСа возглавил стройдепартамент в Томске

Общество

ИИ-модель из Новосибирска удивила пользователей соцсетей

Власть

Андрей Травников оценил реализацию нацпроектов в регионе в 2025 году

Бизнес

Свыше 500 производителей зимней одежды работают в Новосибирской области

Общество

В Новосибирске на новогодних каникулах произошли десятки ДТП и сотни преступлений

Бизнес Промышленность

Производство кормов для аквакультуры под Новосибирском запустят весной

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

