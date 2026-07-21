Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

Иностранным работникам в Новосибирске изменят порядок выплаты пособий

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Для получения больничных введут полугодовой ценз уплаты взносов

В Госдуму внесен законопроект, который может существенно изменить условия получения социальных выплат для иностранных граждан, работающих в России. Инициатива предлагает ввести единые требования для всех категорий мигрантов при назначении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Согласно действующему законодательству, иностранцы, которые постоянно или временно проживают в РФ, имеют право на больничные и декретные выплаты на тех же условиях, что и граждане России. Однако для временно пребывающих работников (за исключением высококвалифицированных специалистов) действует правило «шести месяцев»: пособие по болезни выплачивается только при условии, что за них уплачивались страховые взносы как минимум полгода, предшествующих страховому случаю. Права на декретные выплаты у этой категории вовсе нет.

Авторы законопроекта предлагают распространить аналогичный подход на постоянно и временно проживающих иностранцев. Теперь и для них право на получение всех видов страхового обеспечения (включая пособия по беременности и родам) возникнет только после того, как работодатель отчислял за них взносы в Социальный фонд не менее шести месяцев.

В пояснительной записке к документу авторы подчеркивают, что нововведение направлено на справедливое распределение средств фонда.

— Установленные условия по предоставлению страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности снижают нагрузку на бюджет Социального фонда России и выглядят обоснованными и справедливыми, — говорится в документе.

Инициатива получила поддержку Правительства России. В официальном заключении кабмина отмечается, что предлагаемые изменения будут стимулировать иностранных граждан к осуществлению долгосрочной легальной трудовой деятельности. При этом подчеркивается, что права и интересы граждан России в сфере обязательного социального страхования законопроект не затрагивает.

В правительстве также обратили внимание на то, что новая норма не повлияет на граждан государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для них порядок получения пособий сохранится в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе.

В случае принятия законопроект вступает в силу с 1 января 2027 года.

Ранее редакция сообщила, что самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : соцвыплаты Мигранты Иностранные рабочие законопроект

127
0
0
Предыдущая статья
Эксперты отмечают снижение рынка неипотеки

Спрос на мобильные фотосессии вырос в Новосибирске в 6 раз

Автор: Оксана Мочалова

Жители Новосибирской области всё чаще обращаются к профессиональным фотографам для съемки важных семейных событий. Аналитики зафиксировали значительный рост спроса на услуги фотографов, причем свадебные торжества стали абсолютным лидером этого тренда.

Летом 2026 года спрос на свадебную съемку вырос почти в три раза по сравнению с прошлым годом. По данным Авито, особенно вырос интерес к съемке обряда венчания — на 60%, а запросы на отдельные фотосессии жениха и невесты прибавили 15%.

Читать полностью

Новосибирск ввёл режим повышенной готовности из-за аварии на ЦТП

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске мэрия ввела режим повышенной готовности в районе дома №3 по улице Березовой в Первомайском районе. Причиной стало аварийное состояние строительных конструкций центрального теплового пункта (ЦТП-п05/1). В документе, подписанном 21 июля 2026 года, отмечается, что существует угроза жизни, здоровью и имуществу жителей окрестных домов на улицах Березовой, Шукшина, Пришвина и Твардовского.

Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации все профильные службы города — департамент по ЧС, Единая дежурно-диспетчерская служба и другие оперативные органы — переведены на усиленный режим работы.

Читать полностью

Мошенники чаще звонят новосибирцам по вторникам

По вторникам и средам риски получить звонок от мошенников возрастают кратно. Об этом предупредили аналитики сервиса «МТС Защитник».

Эксперты уточнили и время, когда аферисты чаще всего связываются с россиянами посредством телефонных звонков. В основном телефоны потенциальных жертв начинают активно звонить в середине дня, ближе к 15:00.

Читать полностью

«Газпромнефть» игнорирует обязательства: в Новосибирске растёт напряжение на топливном рынке

Автор: Артем Рязанов

Независимые нефтетрейдеры обвиняют «Газпромнефть» в нарушении торговых практик и срыве обязательств перед участниками рынка. Проблема особенно остро проявилась в разгар высокого сезона, когда Новосибирск, будучи крупным транзитным узлом, принимает большой поток автотуристов.

Сергей Лацких, глава новосибирского отделения Российского топливного союза, сообщил, что компания не соблюдает правила, установленные для реализации бензинов и дизельного топлива в России. Эти правила прописаны в статье 2.2 торговой практики ПАО «Газпром нефть».

Читать полностью

Номинация «ПРО КСО и благотворительность»: о социальной ответственности бизнеса в Сибири

Инвестиции в социальную инфраструктуру, поддержка образования, культуры, спорта, здравоохранения и корпоративного волонтёрства – всё это становится неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития современных компаний.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал значимость этой работы. По его словам, совместные проекты с отечественным бизнесом продолжают великие традиции социальной ответственности российского предпринимательского класса, а взаимодействие с деловым сообществом направлено на обеспечение экономического роста и решение социальных задач.

Читать полностью

33 светофора и 136 детекторов: Новосибирская область наращивает «умную» транспортную сеть

Автор: Артем Рязанов

В 2026 году в геоинформационную систему «Интеллектуальная транспортная система Новосибирской области» (ГИС «ИТС НСО») интегрированы 33 светофора и 136 детекторов транспорта. Собственником оборудования выступает МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

До конца года в рамках проекта планируют внедрить две ленты координации — на улицах Титова и Немировича-Данченко. Лента координации — это согласованная работа цепочки светофоров на перекрёстках и пешеходных переходах одной улицы, объединённых в системе.

Читать полностью
Актуальный разговор

Алексей Шаповалов: Сибирь теряет молодых работников, хотя безработица на минимуме

Текущий кадровый голод — не проблема, которую можно быстро решить, а новая реальность

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Власть Общество

Иностранным работникам в Новосибирске изменят порядок выплаты пособий

Финансы

Эксперты отмечают снижение рынка неипотеки

Бизнес Общество

Спрос на мобильные фотосессии вырос в Новосибирске в 6 раз

Общество

Новосибирск ввёл режим повышенной готовности из-за аварии на ЦТП

Бизнес Общество

Мошенники чаще звонят новосибирцам по вторникам

Авто Общество

«Газпромнефть» игнорирует обязательства: в Новосибирске растёт напряжение на топливном рынке

Власть

Номинация «ПРО КСО и благотворительность»: о социальной ответственности бизнеса в Сибири

Общество

33 светофора и 136 детекторов: Новосибирская область наращивает «умную» транспортную сеть

Общество

«Это нельзя называть самиздатом»: в Новосибирске эксперты оценили рынок нелегальных книг на маркетплейсах

Промышленность

Завод бытовой химии планирует нарастить объемы производства кондиционеров

Общество

В новосибирском Академгородке запустили лабораторию ИИ

Бизнес

Кто-то нажал на тормоз: рынок кейтеринга перестраивает стратегию в Новосибирске

Власть

В сфере здравоохранения НСО показала результаты выше среднероссийских

Общество

Во всем нужна мера: психолог объяснила, в чем опасность феномена «бежевых мам»

Бизнес

Новосибирские предприниматели переходят на новую форму «упрощенки»

Бизнес

Сибиряки всё чаще используют сервис оплаты частями — за неделю объём таких покупок вырос на 15%

Бизнес

Адвокат Гребнева оценила шансы селлеров на выплаты после ударов по складам

Авто Общество

«Хочу пересесть обратно в машину»: пассажиропоток в Новосибирске вырос на 15,8% на фоне топливного кризиса

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Михаил Швецов: Новосибирцы начали отменять отдых из-за квеста «найди бензин»

Общество Прямым текстом

Юлия Дружинина: Объединение ЕГЭ по истории и обществознанию — это эволюция, а не революция

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности