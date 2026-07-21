Иностранным работникам в Новосибирске изменят порядок выплаты пособий

В Госдуму внесен законопроект, который может существенно изменить условия получения социальных выплат для иностранных граждан, работающих в России. Инициатива предлагает ввести единые требования для всех категорий мигрантов при назначении пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Согласно действующему законодательству, иностранцы, которые постоянно или временно проживают в РФ, имеют право на больничные и декретные выплаты на тех же условиях, что и граждане России. Однако для временно пребывающих работников (за исключением высококвалифицированных специалистов) действует правило «шести месяцев»: пособие по болезни выплачивается только при условии, что за них уплачивались страховые взносы как минимум полгода, предшествующих страховому случаю. Права на декретные выплаты у этой категории вовсе нет.

Авторы законопроекта предлагают распространить аналогичный подход на постоянно и временно проживающих иностранцев. Теперь и для них право на получение всех видов страхового обеспечения (включая пособия по беременности и родам) возникнет только после того, как работодатель отчислял за них взносы в Социальный фонд не менее шести месяцев.

В пояснительной записке к документу авторы подчеркивают, что нововведение направлено на справедливое распределение средств фонда.

— Установленные условия по предоставлению страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности снижают нагрузку на бюджет Социального фонда России и выглядят обоснованными и справедливыми, — говорится в документе.

Инициатива получила поддержку Правительства России. В официальном заключении кабмина отмечается, что предлагаемые изменения будут стимулировать иностранных граждан к осуществлению долгосрочной легальной трудовой деятельности. При этом подчеркивается, что права и интересы граждан России в сфере обязательного социального страхования законопроект не затрагивает.

В правительстве также обратили внимание на то, что новая норма не повлияет на граждан государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для них порядок получения пособий сохранится в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе.

В случае принятия законопроект вступает в силу с 1 января 2027 года.

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