Российские ученые призывают не бояться использовать новые разработки для лечения рака

Среди многочисленных онкологических болезней опухоли мозга занимают особое положение. Часто они возникают из-за перерождения вспомогательных нервных систем и чаще всего неизлечимы, так как очень разнообразны. Российские ученые разработали подходы, с помощью которых можно относительно быстро разобраться в индивидуальной истории пациентов и благодаря взаимодействию с врачами, нейрохирургами оценить каждую опухоль, начиная с изучения подробностей ее клеточного состава и заканчивая генами пациента. Об этом на форуме Open Bio рассказал к.б.н., декан Факультета биомедицины, директор Департамента медицинской биологии и биотехнологии ДВФУ, старший научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН Вадим Кумейко.

— Мы сегодня предлагаем уже несколько вариантов таких походов, которые могут позволить на промежуточных стадиях продлить жизнь пациентам с опухолями мозга. Мы надеемся, что при нашей жизни будут созданы средства персонализированной терапии для таких пациентов, что мы доведем до конца свои разработки, — добавил он.

В центре геномно-регенеративной медицины на факультете биомедицины Дальневосточного университета ученые сегодня создают специальные клеточные модели на которых испытывают действия различных препаратов. Они позволяют подбирать персонализированную терапию. Часть этих клеток взяты от реальных пациентов, часть получены путем редактирования генов.

— Проблема в том, что у нас принято лечить пациента согласно клиническим рекомендациям. А как можно сделать клинические рекомендации для каждого человека? Никак, поэтому необходимо юридическое правовое поле, которое позволит хотя бы в отдельных учреждениях, где есть клиника и наука применять индивидуализированные, персонализированные подходы. Мы к этому движемся, но регуляторная база пока не очень развита, и поэтому главный вопрос врача, отвечающего за жизнь пациента: кто будет сидеть в тюрьме за ваши научные изыскания? В результате клиницисты у нас очень сильно оторваны от науки, а путь любого подхода от лаборатории до реального применения страшно далек, —констатирует Вадим Кумейко.

Он пояснил, что правовые нормы, которые позволяют крупным научным и клиническим центрам решать такие задачи есть, но здесь на первый план выходит роль и воля руководителя клинической базы: он должен не боятся применять эти технологии с учетом разрешения от пациента, его информированного согласия и так далее.

— Понятно, что в каждой районной или краевой клинике мы не может разрешить экспериментировать на пациентах. Но дело именно в индивидуальном применении стратегий лечения. Мне кажется, нам сегодня нужно стремиться найти в этом баланс. Сейчас у нас есть хорошие врачи, ученые, технологии, на высоком уровне проводятся генетические исследования. Очень надеюсь, что в лечении онкологических заболеваний мы найдем стыковку юридических нюансов с клиническим применением последних разработок ученых, — резюмировал Кумейко.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский препарат от рака готов к следующей стадии клинических испытаний. Ученые предполагают, что он будет эффективен при лечении разных видов онкологии.