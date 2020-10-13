Новосибирцы чаще всего берут ипотеку на 10 лет

63% новосибирцев, у которых сейчас есть ипотечный кредит, собирается выплатить его досрочно. Четверть опрошенных пока не задумывались об этом. И только 11% уверены, что не будут выплачивать ипотеку раньше времени. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами АО «Райффайзенбанк».

Согласно результатам опроса, чаще всего ипотеку в Новосибирске берут на 10 лет (25%), 15 лет (22%) и 20 лет (14%). В большинстве своём (35%) респонденты планируют рассчитаться с займом за пять лет. 30% закладывает на это 10 лет и 14% — 7 лет. За год ипотеку планируют закрыть 10% опрошенных. При этом наиболее оптимистично настроены жители Санкт-Петербурга: 19% рассчитывают погасить кредит за год и 48% за пять лет. По сравнению с другими городами в Новосибирске наоборот высока доля тех, кто рассчитывает закрыть ипотеку за 10 лет.

В онлайн-опросе приняли участие более четырёх тысяч жителей пяти крупных городов страны. Преимущественно это женщины в возрасте 26 — 45 лет с ежемесячным доходом от 30 до 60 тысяч рублей.

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