«Лучше уехать за город»: астрономы НГУ рассказали, где новосибирцы увидят метеорный поток Персеиды

Самым ярким астрономическим событием, которое могут в августе увидеть новосибирцы, является метеорный поток Персеиды. Его можно наблюдать на звездном небе до 20 августа. Персеиды — один из самых ярких метеорных потоков, видимых с Земли. Он выделяется не только своей силой, но и тем, что его можно наблюдать летом. Эти особенности делают Персеиды особенно популярными среди любителей астрономии, пояснили в пресс-службе НГУ.

В 2025 году пик активности Персеиды почти совпадает с полнолунием. Полная Луна помешает наблюдениям за метеорами, так как будет засвечивать небо. Астрономы НГУ рекомендуют: чтобы увидеть метеоры, стоит уехать за город хотя бы на 50 километров. У жителей Новосибирска есть еще неделя, чтобы насладиться этим зрелищем. Интенсивность потока будет уменьшаться, но в условиях отсутствия лунной засветки он останется заметным. Со временем Луна начнет убывать, и засветка станет меньше.

По сообщению НГУ, в августе также произошло сближение Юпитера и Венеры. Наименьшее расстояние между планетами было 12 и 13 августа. Фотографию удалось сделать 11 августа. Как отмечают специалисты, на снимке планеты выглядят крупнее, чем кажутся глазу. Это происходит из-за их яркости. Сигнал от зафиксированных фотонов равномерно распределяется по матрице камеры.

С 7 на 8 сентября произойдет второе полное лунное затмение. Максимальная теневая фаза будет в 1:12 часов и сделает лунный диск темно-красным. Затмение будет видно целиком в Новосибирске и на большей части России, кроме крайних западных регионов и Дальнего Востока.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский астрофотограф опубликовал кадры соседних галактик. Снимками автор поделился в социальных сетях.