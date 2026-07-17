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Бизнес Недвижимость

Инвесторы опять обошли стороной КРТ под Новосибирском

Автор: Оксана Мочалова

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Аукцион на застройку 114 га провалился повторно, при том, что цена на участок была снижена

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирской области не состоялся. Причиной стало отсутствие заявок от потенциальных инвесторов.

Речь идет об участке площадью 114,29 гектара, расположенном на границе с Новосибирском, вблизи поселков «Элитный» и «Тулинский», на территории бывшей радиостанции №5. Это уже вторая неудачная попытка найти инвестора для данного проекта. В прошлый раз, в сентябре 2025 года, торги также не вызвали интереса у девелоперов. Чтобы повысить привлекательность лота, организатор в лице ДОМ.РФ снизил начальную цену на 11% — с 82,6 до 73,4 млн рублей.

Условия проекта остались прежними. Победитель должен был построить на территории не менее 312 тыс. кв. метров жилья. Помимо жилой застройки, в обязанности инвестора входило строительство социальной инфраструктуры: детского сада на 639 мест, школы на 1800 учащихся и амбулатории на 331 посещение в смену. Общая стоимость и сроки реализации проекта были рассчитаны на 13,5 лет. Согласно проекту, население нового микрорайона должно было составить не более 18,26 тыс. человек, а также предусматривалось создание не менее 2,82 тыс. рабочих мест.

Эксперты рынка недвижимости связывают отсутствие интереса к подобным лотам с высокой финансовой нагрузкой на инвестора, которому приходится брать на себя не только строительство жилья, но и создание всей инженерной и социальной инфраструктуры с нуля. В текущих экономических условиях это делает такие проекты финансово неустойчивыми.

Ранее редакция сообщала, что застройщики Новосибирска начали оценивать варианты многоконтурных КРТ.

Источник фото: Дом.рф

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : недвижимость КРТ Дом.РФ Верх-Тулинский сельсовет

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Заброшенный профилакторий «Нива» под Новосибирском купила компания «Альянс»

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области подвели итоги аукциона по продаже имущественного комплекса бывшего профилактория «Нива». Покупателем стало ООО «Альянс», которое было признано единственным участником торгов.

На продажу выставлялся земельный участок площадью 9,3 га и расположенные на нём объекты недвижимости. В состав лота вошли четырехэтажное здание профилактория площадью почти 3,9 тыс. кв. м, котельная, коммунальные сооружения, а также пожарный водоем и объездная дорога. Общая площадь строений составляла 4 061,6 кв. м, а протяженность инженерных сетей — 2 037 метров.

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Новосибирская область вошла в топ регионов по смертности бизнеса

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область вошла в число регионов России, где количество закрытых в первом полугодии 2026 года компаний, серьезно превысили количество открытых. По убыли бизнеса регион оказался на пятом месте: открыто 1,4 тысяч, закрыто 3,2 тысяч: дельта — 1,9 тысяч компаний.

В лидерах Москва (−7,4 тысяч), Московская область (−3,5 тысяч), Санкт-Петербург (−2,6 тысяч) и Свердловская область (−2,2 тысяч). Такие данные привели эксперты аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проанализировав статистику ФНС.

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Аренду машин и автодомов назвали будущим для туризма в Сибири

Автор: Мария Гарифуллина

На круглом столе «Тренды туризма 2026: автотуризм» в рамках форума «Дикоросы» представители отрасли обсудили перспективы развития автомобильного туризма в Сибири. Одним из главных трендов назвали аренду автомобилей и автодомов, а также развитие мультимодальных путешествий — когда турист прилетает на самолете или приезжает на поезде, а затем берет машину в аренду для дальнейшего передвижения. Infopro54 приводит экспертные оценки перспектив автотуризма.

Для развития автотуризма необходим системный подход к придорожному сервису. Сейчас в России пытаются выстроить сеть стандартизированных точек обслуживания вдоль федеральных и региональных трасс. Проект объединяет владельцев земель, производителей туристической продукции и операторов готового бизнеса, а также помогает предпринимателям получать государственную поддержку.

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Новосибирское отделение «ОПОРЫ РОССИИ» приняло стратегию на четыре года

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске прошла отчетно-выборная конференция областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Высший руководящий орган отделения, собирающийся раз в четыре года, подвел итоги прошедшего цикла, утвердил новый состав управленческих структур и определил приоритеты работы до 2030 года.

Ключевым событием встречи стало переизбрание председателя отделения. Делегаты единогласно поддержали кандидатуру Игоря Салова, который сохранил пост еще на один четырехлетний срок.

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В Октябрьском районе Новосибирска снесут 19 домов ради квартала высоток

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Обской, Закавказской и Бердского переулка. Участок площадью 1,79 гектара будет комплексно развит: здесь планируется снести 19 объектов и построить современный жилой квартал. Предельный срок реализации проекта — 2033 год.

Согласно постановлению, под снос пойдут частные жилые дома по улице Закавказской и Бердскому переулку, а также многоквартирные дома, признанные аварийными, — на Обской,78 и 94, и в Бердском переулке,5. Расселение последнего на момент принятия решения уже завершено. Для остальных объектов снос будет осуществляться при условии обеспечения жилищных и имущественных прав собственников.

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Новосибирская область за год потеряла почти 10 тысяч гектаров сельхозземель

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году площадь сельхозугодий сократилась на 9,5 тыс. гектаров и теперь составляет 11 086,8 тыс. гектаров. При этом общая площадь земельного фонда региона осталась неизменной — 17 775,6 тыс. гектаров, сообщает Управление Росреестра по Новосибирской области.

Основу фонда по-прежнему формируют две крупнейшие категории — земли сельхозназначения (62,4%) и земли лесного фонда (26,1%). Еще около 6% приходится на земли запаса, остальное распределено между населенными пунктами, водным фондом, промышленными объектами и особо охраняемыми территориями.

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