Инвесторы опять обошли стороной КРТ под Новосибирском

Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирской области не состоялся. Причиной стало отсутствие заявок от потенциальных инвесторов.

Речь идет об участке площадью 114,29 гектара, расположенном на границе с Новосибирском, вблизи поселков «Элитный» и «Тулинский», на территории бывшей радиостанции №5. Это уже вторая неудачная попытка найти инвестора для данного проекта. В прошлый раз, в сентябре 2025 года, торги также не вызвали интереса у девелоперов. Чтобы повысить привлекательность лота, организатор в лице ДОМ.РФ снизил начальную цену на 11% — с 82,6 до 73,4 млн рублей.

Условия проекта остались прежними. Победитель должен был построить на территории не менее 312 тыс. кв. метров жилья. Помимо жилой застройки, в обязанности инвестора входило строительство социальной инфраструктуры: детского сада на 639 мест, школы на 1800 учащихся и амбулатории на 331 посещение в смену. Общая стоимость и сроки реализации проекта были рассчитаны на 13,5 лет. Согласно проекту, население нового микрорайона должно было составить не более 18,26 тыс. человек, а также предусматривалось создание не менее 2,82 тыс. рабочих мест.

Эксперты рынка недвижимости связывают отсутствие интереса к подобным лотам с высокой финансовой нагрузкой на инвестора, которому приходится брать на себя не только строительство жилья, но и создание всей инженерной и социальной инфраструктуры с нуля. В текущих экономических условиях это делает такие проекты финансово неустойчивыми.

Ранее редакция сообщала, что застройщики Новосибирска начали оценивать варианты многоконтурных КРТ.