Под Новосибирском выставили на торги участок площадью 114 га

ДОМ.РФ выставил на торги под комплексное развитие территории (КРТ) земельный участок площадью 114, 29 га (1 142 928 кв. метров), расположенный на севере Верх-Тулинского сельсовета (между поселками «Элитный» и «Тулинский»). Ранее на данной территории была радиостанция № 5. Информация об этом размещена на сайте корпорации.

Согласно конкурсной документации, помимо участка лот содержит 28 построек (здание антенно-мачтовой службы, несколько насосных станций, складов, технических зданий и т.д.) общей площадью 5,5 тысяч кв. метров.

— Земельный участок расположен недалеко от Обского моря, хорошая транспортная доступность, живописная локация, — уточнили в Дом.рф.

Начальная цена — 82,6 млн рублей. Шаг аукциона — 2,47 млн рублей.

Арендная плата устанавливается из расчета: 72, 32 руб за 1 кв. метр площади земельного участка в год (НДС не облагается). При этом размер арендной платы остаётся неизменным в течение всего срока аренды.

Результаты торгов будут подведены 14 ноября.

Разрешение на строительство первой очереди инвестор должен получить в течение 2,5 лет с даты подписания договора о КРТ и договора аренды земельного участка.

Срок реализации проекта — 13,5 лет. На территории планируется возвести не более 381 тыс. кв. метров жилья (средне- и малоэтажные дома, таунхаусы и коттеджи), детский сад на 639 мест, школу, амбулаторию, а также объекты общественно-делового обслуживания и спорта. Застройщик должен предусмотреть размещение не менее 5% нежилых помещений (встроенно-пристроенных и отдельно стоящих объектов, не являющихся помещениями общего пользования). Предполагается, что численность населения составит не менее 18,2 тыс. человек.

О том, что этот земельный участок собираются выставить на торги, стало известно в начале 2018 года. Участок вошёл проект КРТ «Верх-Тулинский», включенного в государственный реестр инвестпроектов Новосибирской области, а также в перечень крупных инвестпроектов в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. В феврале 2024 года он был добавлен в маркетплейс земли для строительства.

Ранее редакция сообщала, что территорию бывшего Новосибирского мясоконсервного комбината отдали под КРТ. На месте предприятие возведут 100 тысяч кв метров жилья.