Дом.рф опять ищет инвестора для КРТ в Верх-Туле

Дом.рф в очередной раз выставил на аукцион крупный земельный участок в Верх-Тулинском сельсовете Новосибирской области, расположенный на улице Сиреневой,2. Торги проводятся по договору комплексного развития территорий (КРТ) и предполагает строительство многоквартирных жилых домов.

Общая площадь предлагаемой земли составляет 114,3 гектара. Начальная цена аукциона — 73,4 миллиона рублей, что на 11% ниже, чем на предыдущих торгах. Градостроительный потенциал участка оценивается в 587,6 тысячи кв. метров.

Участок граничит с посёлком Тулинский. В презентации объекта подчёркивается, что окружение представлено «индивидуальным жилищным строительством и незастроенными свободными площадями». Расстояние до Центрального района Новосибирска составляет 20 километров.

Заявки на участие принимаются до 13 июля 2026 года, а сами торги назначены на 17 июля.

Это не первые торги по данному лоту. В сентябре 2025 года участок уже выставлялся на торги за 82,66 млн рублей, однако тендер не состоялся.

Ранее редакция сообщала, что торги по КРТ в Ленинском районе Новосибирска провалились второй раз.