Дом.рф готовится перезапустить аукцион под КРТ в Верх-Туле

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Земельный участок, не нашедший инвестора ранее, снова появился в плане реализации на второй квартал 2026 года

Земельный участок, расположенный в Верх-Туле на границе с Новосибирском (между поселками «Элитный» и «Тулинский»), вновь появился в плане реализации на второй квартал 2026 года. Торги будут проведены в рамках механизма комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь объектов, расположенных на данном участке, составляет 5400 квадратных метров. Инициатором выступает институт развития ДОМ.РФ.

Это не первая попытка найти инвестора для данной площадки. В сентябре 2025 года участок площадью 11,4 га уже выставлялся на торги, однако тендер не состоялся. Теперь объект возвращается в инвестиционное поле, но рыночные условия и наполнение самого лота заставляют экспертов сомневаться в его судьбе.

Ключевым камнем преткновения, по их мнению, является не только макроэкономическая ситуация, но и наполнение самих лотов.

— Условия, при которых создание всей инженерной и социальной инфраструктуры ложится на плечи инвестора, значительно снижают инвестиционную привлекательность таких лотов под КРТ, — отметил в комментарии Infopro54 эксперт новосибирского рынка недвижимости, пожелавший остаться неизвестным.

Собеседник подчеркивает, что в текущих экономических реалиях, когда ключевая ставка остается высокой, а программы льготной ипотеки претерпевают изменения, подобные обременения делают финансовую модель проекта неустойчивой.

По мнению эксперта, переломным моментом может стать снижение ключевой ставки до 10–11%. Это способно оживить спрос и сделать ипотеку более доступной для населения. Однако пока предпосылок для изменения условий самих торгов или макроэкономического фона не наблюдается.

О том, что этот земельный участок собираются выставить на торги, стало известно в начале 2018 года.  Участок вошёл проект КРТ «Верх-Тулинский», включенного в государственный реестр инвестпроектов Новосибирской области, а также в перечень крупных инвестпроектов в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. В феврале 2024 года он был добавлен в маркетплейс земли для строительства.

Ранее редакция сообщала, что до лета 2026 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» намерено провести повторные торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити». 

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Суд изъял агрохолдинг экс-чиновника из Сибири стоимостью более 10 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский областной суд в апелляции рассмотрела дело по иску Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего руководителя Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрея Фролова.

Суд установил, что за годы службы в правоохранительных и контролирующих органах Андрей Фролов, а также его родственники, получили доходы, которые не соответствовали стоимости приобретённого ими имущества.

Читать полностью

Место для областной социальной ярмарки нашли на левом берегу Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги тендера по выбору подрядчика на оказание услуг по осуществлению деятельности областной социальной ярмарки на левом берегу Новосибирска. Судя по данным сайта закупок, на торги была подана только одна заявка. По решению комиссии, она соответствует всем требованиям. В итоге контракт был заключен с частным предпринимателем Александром Анисимовым по стартовой цене — 18 млн рублей. Два предыдущих тендера, которые прошли в октябре и ноябре, не привлекли бизнес. Тогда цена контракта составляла 17 млн.

Новым местом дислокации областной социальной ярмарки стал торговый квартал на метро «Студенческая» —  «МетроМаркет».

Читать полностью

«Не дотянул до максимума»: троллейбус с удлиненным автономным ходом оценили в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В конце прошлого года в Новосибирск для обкатки поступил новый троллейбус «Синара» от производителя из Челябинска (Группа «Синара»). На еженедельном совещании мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поинтересовался как прошли его испытания.

— Троллейбус «Горожанин» (Производитель — «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. — Ред.) в Новосибирске себя уже зарекомендовал. У модели «Синара» больший запас автономного хода — до 40 км. Если он хорошо себя показал в условиях Сибири, то это позволит нам удлинять маршруты и отправлять троллейбусы в те районы города, которые ранее были не доступны для этого вида общественного транспорта, — отметил Кудрявцев.

Читать полностью

Детская заболеваемость мочекаменной болезнью в Новосибирске выросла на 44% за год

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске фиксируется устойчивая тенденция к росту числа случаев мочекаменной болезни среди несовершеннолетних. К таким выводам пришли специалисты детской городской клинической больницы № 1. Если в 2024 году лечение в урологическом отделении проходили 82 ребенка, то по итогам 2025 года хирургическое вмешательство потребовалось уже 118 юным пациентам. В ходе операций врачи удаляли конкременты различных размеров, самым крупным из которых стал камень диаметром 6 сантиметров.

Как пояснила детский хирург и уролог Ирина Живолуп, заболевание часто диагностируется уже на поздних стадиях, когда появляются выраженные симптомы: боли в животе, рвота или гематурия (кровь в моче). На ранних этапах патологию выявляют редко. В группе риска находятся даже младенцы: самым маленьким пациентом, прооперированным в прошлом году, стал ребенок в возрасте 11 месяцев.

Читать полностью

Стало известно, когда Новосибирск получит документы на строительство метро

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года мэрия Новосибирска начала загрузку в Главгосэкспертизу разработанной проектно-сметной документации на продолжение строительства левого перегона от станции метро «Березовая роща» до «Золотая нива». Об этом сообщил вице-мэр Иосиф Кодалаев.

— 8 февраля процедура проверки комплектности документов была завершена. Сейчас Главгосэкспертиза приступила к экспертизе ПСД. По регламенту, эта работа должна быть проведена за 42 рабочих дня. Через 1,5 месяца получим положительное заключение, — добавил Кодалаев.

Читать полностью

Современные лифты экономят средства застройщиков: компания SKY LIFT представила свою продукцию на Сибирской строительной неделе

В Новосибирске с 10 по 12 февраля проходила Сибирская строительная неделя. Титульная тема делового форума в этом году — «Стратегии ускорения темпов строительства». Застройщики, девелоперы и производители материалов искали решения, которые позволят снижать себестоимость, оптимизировать процессы и при этом сохранять качество.

Одним из ключевых участников форума и отраслевой выставки стала компания SKY LIFT, входящая в группу SKY GROUP. На питч-сессии Российского союза строителей она представила свои технологические решения для сокращения себестоимости строительства, а на выставочном стенде — лифтовое оборудование собственного бренда. Infopro54 выяснил, почему в SKY LIFT уверены, что современные лифты — это не только скорость и комфорт, но и существенная экономия средств застройщика.

Читать полностью
