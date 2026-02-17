Дом.рф готовится перезапустить аукцион под КРТ в Верх-Туле

Земельный участок, расположенный в Верх-Туле на границе с Новосибирском (между поселками «Элитный» и «Тулинский»), вновь появился в плане реализации на второй квартал 2026 года. Торги будут проведены в рамках механизма комплексного развития территории (КРТ). Общая площадь объектов, расположенных на данном участке, составляет 5400 квадратных метров. Инициатором выступает институт развития ДОМ.РФ.

Это не первая попытка найти инвестора для данной площадки. В сентябре 2025 года участок площадью 11,4 га уже выставлялся на торги, однако тендер не состоялся. Теперь объект возвращается в инвестиционное поле, но рыночные условия и наполнение самого лота заставляют экспертов сомневаться в его судьбе.

Ключевым камнем преткновения, по их мнению, является не только макроэкономическая ситуация, но и наполнение самих лотов.

— Условия, при которых создание всей инженерной и социальной инфраструктуры ложится на плечи инвестора, значительно снижают инвестиционную привлекательность таких лотов под КРТ, — отметил в комментарии Infopro54 эксперт новосибирского рынка недвижимости, пожелавший остаться неизвестным.

Собеседник подчеркивает, что в текущих экономических реалиях, когда ключевая ставка остается высокой, а программы льготной ипотеки претерпевают изменения, подобные обременения делают финансовую модель проекта неустойчивой.

По мнению эксперта, переломным моментом может стать снижение ключевой ставки до 10–11%. Это способно оживить спрос и сделать ипотеку более доступной для населения. Однако пока предпосылок для изменения условий самих торгов или макроэкономического фона не наблюдается.

О том, что этот земельный участок собираются выставить на торги, стало известно в начале 2018 года. Участок вошёл проект КРТ «Верх-Тулинский», включенного в государственный реестр инвестпроектов Новосибирской области, а также в перечень крупных инвестпроектов в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. В феврале 2024 года он был добавлен в маркетплейс земли для строительства.

Ранее редакция сообщала, что до лета 2026 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» намерено провести повторные торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити».