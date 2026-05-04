Землю бывшей агрофирмы «Иня» под Новосибирском выставят на торги

Корпорация «Дом.РФ» анонсировала продажу двух земельных участков общей площадью почти 247,5 гектара в Новосибирском районе. Объекты расположены на территориях Плотниковского и Новолуговского сельсоветов. Торги запланированы на третий квартал 2026 года.

В продажу поступят участки площадью 108,49 га (кадастровый номер 54:19:142601:888) и 139 га (кадастровый номер 54:19:142601:887). Оба относятся к категории земель населённых пунктов. Разрешённое использование — комплексное освоение в целях жилищного строительства. По условиям аукциона, на территории должны возвести малоэтажное жильё экономического класса.

В «Дом.РФ» указывают на наличие вокруг участков древесной растительности и соседство с посёлком Новолуговое как на преимущества площадки.

Участки ранее принадлежали ликвидированному АОЗТ «Агрофирма „Иня“» — правопреемнику Плотниковского совхоза, основанного в 1970 году. Агрофирма прекратила существование в 2005 году из-за банкротства. В 2013 году региональные власти включили эти земли в границы села Новолуговое, переведя их из сельхозкатегории в земли населённых пунктов.

Неподалёку от будущих лотов уже ведётся застройка: расположены коттеджные посёлки, в самом селе возводятся несколько жилых комплексов. Транспортную доступность территории должен обеспечить Восточный обход Новосибирска. Участок от Новолугового до Раздольного уже открыт, полное завершение первого этапа намечено на октябрь 2026 года.

Рядом с выставляемой территорией находится золоотвал ТЭЦ-5 — искусственный водоём площадью 52 гектара с водой бирюзового оттенка. За необычный цвет местные жители прозвали его «новосибирскими Мальдивами». Оттенок объясняется растворёнными солями кальция, оксидами металлов и высоким уровнем pH (более 8). Собственник объекта, Сибирская генерирующая компания, неоднократно предупреждала о запрете купания в золоотвале из-за химического состава воды.

Начальная цена лота пока не раскрывается.

